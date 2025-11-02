Casa de la Moneda dejó de acuñar monedas de 1 centavo

NUEVA YORK.- E stados Unidos se está quedando sin monedas de 1 centavo.

La decisión del presidente Donald Trump de suspender la acuñación de la moneda de 1 centavo a principios de este año comienza a tener consecuencias importantes para el comercio del país. Los comerciantes de varias regiones se han quedado sin monedas de 1 centavo y no pueden dar el cambio exacto. Por su parte, los bancos no pueden ordenar monedas nuevas y las racionan para sus clientes.

Sheetz, una cadena de tiendas de conveniencia, llegó a tal punto de desesperación por la escasez de monedas de 1 centavo que lanzó una promoción de corta duración que ofrecía un refresco gratis a clientes que llevaran 100 de ellas. Otro minorista expuso que la falta de monedas de 1 centavo le costará millones este año, debido a la necesidad de redondear a la baja para evitar demandas.

"Es una cantidad considerable de cambio", dijo Dylan Jeon, director sénior de relaciones gubernamentales de la National Retail Federation (Federación Nacional de Minoristas).

El problema de la escasez de monedas de 1 centavo comenzó a finales del verano y no hace más que empeorar a medida que el país se adentra en la temporada de compras navideñas.

No obstante, ningún comerciante ni banco ha pedido que se mantenga la moneda de 1 centavo. Esas monedas, especialmente en grandes cantidades, son pesados y se utilizan casi exclusivamente para dar cambio a los clientes. Sin embargo, la decisión abrupta de eliminarlos llegó sin ninguna directriz del gobierno federal. Muchas tiendas se han visto obligadas a suplicar a los estadounidenses que paguen con el cambio exacto.

"Hemos abogado por la abolición de las monedas de 1 centavo durante 30 años. Pero este no era el camino en que queríamos que desapareciera", dijo Jeff Lenard, de la National Association of Convenience Stores (Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia, o NACS).

El 9 de febrero, Trump anunció que Estados Unidos dejaría de acuñar monedas de 1 centavo al citar su costo elevado de producción. Desde hace varios años, a pesar de los esfuerzos de la Casa de la Moneda de Estados Unidos por reducir costos, tanto la moneda de 1 centavo como la de 5 centavos han sido más caras de producir que lo que valen. Según su informe anual más reciente, la Casa de la Moneda gastó 3,7 centavos para producir una monedas de 1 centavo en 2024 y gasta 13,8 centavos para producir una monedas de 5 centavos.

"Eliminemos el despilfarro del presupuesto de nuestra gran nación, aunque sea centavo a centavo", escribió Trump en Truth Social, su red social.

El Departamento del Tesoro anunció en mayo que estaba por realizar su último pedido de cospeles de cobre-zinc —los discos metálicos en bruto que se utilizan para acuñar monedas de 1 centavo. En junio se acuñaron las últimas monedas de 1 centavo y para agosto se distribuyeron a bancos y empresas de transporte blindado de valores.

Troy Richards, presidente y director de operaciones del banco Guaranty Bank & Trust Co., con sede en Luisiana, manifestó que desde agosto ha tenido dificultades para conseguir suficientes monedas de 1 centavo para sus clientes.

"Recibimos un correo electrónico de la Reserva Federal que anunciaba la reducción de envíos de monedas de 1 centavo. No nos imaginábamos que esos envíos ya no nos llegarían más", agregó Richards.

También explicó que los 1.800 dólares en monedas de 1 centavo que tenía el banco se agotaron en dos semanas. Sus sucursales solo conservan pequeñas cantidades de ellas para los clientes que necesitan cobrar cheques, pero nada más.