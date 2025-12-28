Aranceles y la falta de infraestructura aleja inversiones de México: Cepal

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aranceles de Estados Unidos, así como la falta de infraestructura y energéticos, alejan los proyectos de inversión en el país tanto de empresas mexicanas como extranjeras, alertó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar Xirinachs.

"En la Cepal advertimos que el nearshoring (relocalización de cadenas productivas) y el crecimiento de alto valor están siendo obstaculizados por cuellos de botella críticos en la infraestructura del país, principalmente en electricidad y agua, así como por la escasez de mano de obra calificada".

Si no se resuelven estos problemas estructurales con políticas de desarrollo productivo, Salazar X irinachs estimó que la inversión extranjera podría estancarse o ir a naciones que compiten con México.

"La imposición de aranceles impactó negativamente los anuncios de inversiones", insistió el también exministro de Comercio Exterior de Costa Rica en una entrevista con EL UNIVERSAL.

Desde su punto de vista, existen factores que pueden modificar la estimación de crecimiento y están asociados con el ritmo de expansión de la actividad económica mundial, especialmente de Estados Unidos, así como el volumen de inversión y consumo previsto.

"La pertenencia de México al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) le confiere una ventaja competitiva de frente a sus competidores en la Unión Americana, ya que sus exportaciones a ese mercado ingresan libres de arancel si cumplen las reglas de origen del T-MEC", destacó el también doctor en Economía por la Universidad de Cambridge.

Por el contrario, explicó que las mercancías del Reino Unido pagan un arancel general de 10% para ingresar a EU, y las hechas en la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, de 15%.

"Esta ventaja competitiva impulsa una expansión del valor de las exportaciones de bienes de México de 5% en 2025, con aumento estimado de 10% en el volumen a Estados Unidos", comentó Salazar Xirinachs, quien asumió el liderazgo de la Cepal en octubre de 2022.

En su opinión, la caída de las ventas a Estados Unidos de productos mexicanos de alto valor agregado, es un fenómeno coyuntural y no una tendencia estructural.

"La reciente caída en los flujos de alto valor se explica por la contracción temporal en la demanda de bienes intermedios a escala global, sumada a la imposición de aranceles sectoriales específicos por parte de Estados Unidos a ciertos bienes de la manufactura mexicana, y no al arancel general", señaló el exdirector Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo.

En contraste con la caída de mercancías con alto valor agregado, crecen las exportaciones de productos tradicionales como ropa y zapatos, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Al respecto, Salazar Xirinachs indicó que se trata de un efecto secundario de la desviación de comercio, cuyo monto es marginal si se compara con el volumen que representa la exportación de alta tecnología bajo las reglas del T-MEC.

"La probabilidad de que este comportamiento se sostenga en el mediano plazo es baja, ya que las fuerzas estructurales que impulsan la economía mexicana están ancladas en manufacturas de alta y media tecnología", dijo.

En México deben fortalecerse las capacidades internas para que cuenten con más tecnología, innovación y desarrollo, pero también se requieren atender los pendientes en materia de infraestructura, agua y energía, recomendó el líder de la Cepal.

Expuso que el consumo privado en el país se estancó este año debido al aumento del desempleo, el menor ingreso laboral y la caída de las remesas, mientras que la inversión se redujo por el recorte al gasto público y el debilitamiento de los capitales canalizados a las cadenas de suministro, en parte, por la imposición de aranceles.