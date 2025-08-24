Vende Herdez 25% de su participación en McCormick México

Grupo Herdez anunció que McCormick & Company aumentará su participación en McCormick de México de 50% a 75% a través de una transacción con un valor de 750 millones de dólares.

De esta forma, Herdez conservará una participación de 25% en McCormick de México y continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias, detalló la empresa en un comunicado.

Los títulos de Herdez se disparaban un 25% a 69 pesos, llevando a la Bolsa Mexicana de Valores a suspender brevemente sus negociaciones en la plaza. Las ventas netas y el Ebitda de McCormick de México, consolidados en el estado de resultados de Grupo Herdez, durante los últimos 12 meses finalizados el 30 de junio de 2025 fueron de 892 y 185 millones de dólares, respectivamente.

Herdez espera que este acuerdo mejore el retorno para sus accionistas, permitiéndole buscar otras oportunidades estratégicas, mientras continúa con la reconfiguración de su portafolio.

"Estamos muy entusiasmados con este próximo paso en la evolución de nuestra asociación de 78 años con McCormick & Company", dijo Héctor Hernández-Pons Torres, presidente y director general de Grupo Herdez.

"Esta transacción permitirá a Grupo Herdez seguir participando en futuras oportunidades de crecimiento, mientras conservamos nuestra escala y penetración en el mercado mexicano".

Por su parte, Brendan Foley, CEO de McCormick & Company dijo: "Esperamos continuar nuestra colaboración y seguir construyendo éxito compartido".