Invierten 92 mdp en personas sin empleo

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2025, fundaciones empresariales destinaron 92 millones de pesos a un proyecto de coinversión para promover la inclusión laboral de jóvenes y personas con discapacidad.

Esta iniciativa ha beneficiado a 57 mil personas en los últimos cuatro años, apoyando a 41 organizaciones en 25 estados del país.

Vanesa Caldera, gerente nacional de Fundación Coppel, destacó que se trabaja con organizaciones que operan directamente en campo para vincular a jóvenes de entre 15 y 29 años con oportunidades de empleo.

La mayoría de los beneficiarios, de entre 15 a 29 años, provienen de contextos de pobreza o violencia y no cuentan con experiencia previa, lo cual complica su acceso al mercado laboral.

"Apoyamos a 41 organizaciones en 25 estados de la República en estos 4 años llevamos 57 mil personas apoyadas, donde el 52 por ciento de ellas están en un empleo que les permite ganar hasta 3 veces más de lo que estaban percibiendo", explicó en entrevista.

Caldera subrayó que brindar estas oportunidades no es un acto de caridad, sino una cuestión de derechos, y resaltó que los jóvenes aportan innovación y creatividad a las empresas.

Actualmente, en Grupo Coppel, el 2 por ciento de los colaboradores están en su primer empleo formal, lo que, según Caldera, mejora sus posibilidades de mantenerse en la formalidad laboral a largo plazo.

Además de Fundación Coppel, participan Fundación Monte de Piedad, Fomento Social Banamex, Accenture y EMpower. También se apoya a otros grupos vulnerables como migrantes, refugiados y personas en proceso de reinserción social.

Finalmente, Vanesa Caldera expresó el deseo de colaborar con gobiernos locales y federal para fortalecer el impacto del programa, aunque reconoció que aún no han logrado concretar esta cooperación.