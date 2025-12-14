Exmagnate de criptomonedas, sentenciado por fraude masivo

NUEVA YORK.- El exmagnate de las criptomonedas Do Kwon fue sentenciado el jueves a 15 años de prisión después de que un colapso de 40.000 millones de dólares reveló que su ecosistema de criptomonedas era un fraude. Las víctimas dijeron que el experto en tecnología financiera de 34 años convirtió su confianza en un arma para convencerlos de que la inversión, sostenida en secreto por inyecciones de efectivo, era segura.

Kwon, un graduado de Stanford conocido por algunos como "el rey de las criptomonedas", se disculpó después de escuchar a las víctimas, una en el tribunal y otras por teléfono, describir el impacto del fraude: ahorros que se evaporaron, organizaciones benéficas en la ruina y vidas destrozadas. Una persona le dijo al juez en una carta que contempló el suicidio después de que su padre perdió su dinero de jubilación en el esquema.

El juez Paul A. Engelmayer dijo en la audiencia de sentencia en el tribunal federal de Manhattan que la recomendación del gobierno de 12 años de prisión era "irrazonablemente indulgente" y que la solicitud de la defensa de 5 años era "totalmente impensable y salvajemente irrazonable". Kwon enfrenta una sentencia máxima de 25 años de prisión.

"Su delito causó que personas reales perdieran 40.000 millones de dólares en dinero real, no una pérdida en papel", le dijo Engelmayer a Kwon, quien estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje amarillo de prisión. El juez lo calificó como "un fraude de una escala épica y generacional" y dijo que Kwon tenía un "control casi místico" sobre los inversores y causó un "daño humano incalculable".