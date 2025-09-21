Gana Slim contrato para metro de NY

MONTERREY, NL.- FCC Construcción, de Carlos Slim, ganó un contrato para diseñar y construir la fase 2 del Metro de la Segunda Avenida en la ciudad de Nueva York, informó la propia compañía.

El contrato, de unos mil 500 millones de euros, fue adjudicado al consorcio Connect Plus Partners (Connect+), una empresa conjunta entre FCC Construcción y Halmar International, señaló.

Expuso que Connect+ presentó una solución constructiva rentable, con enfoques innovadores y de vanguardia para la fase 2 del proyecto.

Precisó que diseñarán y construirán dos túneles que permitirán el desarrollo de dos nuevas estaciones de Metro en Nueva York.

"Estas nuevas estaciones en Harlem representan un paso clave en la ampliación de la línea de metro de la Segunda Avenida hacia el norte, desde el Upper East Side hasta East Harlem".

Detalló que el contrato incluye la conversión en estación de un túnel de 762 metros, construido en la década de 1970 entre las Calles 116 y 125, como medida de contención de costes del proyecto.

También implica la perforación de un túnel de 2.560 metros hasta Malcolm X Boulevard y la excavación de la cavidad para la estación de la calle 125, así como la excavación de pozos para edificios auxiliares y futuros accesos.

Describió que el túnel se excavará utilizando dos tuneladoras de densidad variable fabricadas en Alemania, con un peso de 1.5 millones de libras, que pueden cambiar entre suelo blando y roca dura sin necesidad de desmontarlas.

Según las estimaciones del cliente, MTA, junto con la fase 1, que va desde la Calle 72 hasta la Calle 96, la línea de la Segunda Avenida transportará alrededor de 300 mil pasajeros al día.

FCC Construcción tiene experiencia en el diseño y la construcción de líneas de Metro en ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Málaga, Panamá, Lima, Toronto, Doha, Riad, Atenas y Oporto.