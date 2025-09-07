Confía en desarrollo con el Plan México

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil, afirmó que el Plan México genera expectativas de desarrollo económico para los próximos 10 años.

"Las expectativas para el País en los próximos 10 años son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo, alcanzar un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población", dijo.

El Plan México es una estrategia del Gobierno federal enfocada en que el País alcance un desarrollo económico equitativo y sostenible, y entre sus objetivos al 2030 está aumentar en un 50 por ciento la proveeduría y el consumo nacional en sectores estratégicos así, como lograr que el 30 por ciento de las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento.

Al inaugurar "México Siglo XXI. Mentes que iluminan el futuro", evento anual de Fundación Telmex-Telcel, el empresario mexicano sostuvo ante miles de estudiantes nacionales que el proyecto tiene grandes oportunidades de desarrollo económico.

"Como lo establece el Plan México, con una inversión anual del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), compuesto por el 80 por ciento por inversión privada nacional, busca lograr crecimiento superior al 4 por ciento", añadió.

Durante su ponencia, Slim Domit aseguró que, en este entorno de desarrollo, Grupo Carso y todas las empresas que conforman la compañía mexicana seguirán invirtiendo en México.

"Hoy, aquí frente a ustedes reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo, trabajando, creando y, sobre todo, creyendo profundamente en México como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos", reafirmó la mañana de este viernes en el Auditorio Nacional.

En materia de telecomunicaciones, resaltó que, en la actualidad, Telmex y Telcel cuentan con la más basta tecnología de banda ancha y fibra óptica desplegada para conectar a millones de mexicanos.

"Hace más de tres décadas transformamos a una empresa pública de telefonía ineficiente y obsoleta en una de clase mundial; lo logramos a través de sólidos procesos de capacitación, desarrollo, competitividad y eficiencia", puntualizó el empresario.

Como cada año, Slim Domit emitió un mensaje de cómo el desarrollo tecnológico y de investigación científica están cambiando los paradigmas del mundo, y sobre ellos, los jóvenes mexicanos tienen una gran oportunidad profesional y personal.

En este sentido, recalcó que las tecnologías como la inteligencia artificial (IA) conducen a un mayor acceso a servicios fundamentales para el desarrollo social y económico en sectores como salud, educación, por mencionar algunos casos.

Al evento asistieron como invitados la Reina Rania Al Abdulah de Jordania; la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú; Joy Buolamwini, investigadora y experta en Inteligencia Artificial; Marian Rojas Estapé, psiquiatra especialista en salud emocional y escritora; la ex tenista y empresaria Serena Williams, el actor Kevin Costner y el empresario Arturo Elías Ayub.

LA TECNOLOGÍA DEBE DE TENER COMO OBJETIVO EL BIEN COMÚN: MENCHÚ

El desarrollo tecnológico debe guiarse indudablemente por la misión de que todo descubrimiento y creación sea para beneficio de todos, afirmó la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

Durante el evento "México Siglo XXI, Mentes que iluminan el futuro", organizado por Fundación Telmex-Telcel, dijo que "la tecnología y la ciencia es aportación de generación a otras generaciones, en el mejoramiento, síntesis, en las pruebas, de errores y lucidez de extraordinaria contribución colectiva, nunca se van a perder".

Agregó que si se basan en que los beneficios deben ser para todos "nunca van a creer que es su patente, que es suyo, no tienen una misión que se llama bien común. Si entendemos que la ciencia y la tecnología está al servicio del bien común, estoy segura de que todo lo que tocan nuestras manos en tecnología vamos a inyectarle esa misión del bien común... porque es una misión", añadió la también presidenta vitalicia de la fundación que lleva su nombre.