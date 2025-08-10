Exhorta STPS a empresas regularizarse ante el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.- L a Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortaron a 14 mil 455 empresas a regularizar su situación y continuar en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

En un comunicado conjunto, advirtieron que a raíz de un cruce de información del Repse y registros del IMSS se detectó a contratistas que tienen incumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social.

Derivado de lo anterior, se identificaron 14 mil 455 empresas con una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales negativa, por lo que se les envió un exhorto para que regularicen su situación.

"El incumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social es una causal de cancelación del registro Repse y puede ser motivo de sanciones fiscales", advirtieron.

Para el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, pusieron a disposición un servicio de atención telefónica: 800 623 2323.

O pueden acudir a las subdelegaciones del IMSS correspondiente, donde podrá obtener más información sobre sus créditos fiscales firmes y regularizar su situación en materia de seguridad social, a fin de que su opinión de cumplimiento resulte positiva.

"En la presente Administración del Gobierno de México, la STPS y el IMSS refrendan su compromiso para realizar acciones coordinadas de forma permanente, a fin de vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones patronales en materia laboral y de seguridad social y así velar por el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras", advirtieron.