Alistan en Ciudad Guzmán el Congreso del Aguacate

El noveno Congreso del Aguacate de Jalisco se realizará en Ciudad Guzmán del 27 al 29 de agosto, con actividades dirigidas a toda la cadena de valor: productores, exportadores, empacadores, comercializadores, investigadores, académicos, autoridades y proveedores de insumos y tecnología, de acuerdo con la organización, se prevé la asistencia de más de mil 500 personas.

En la presentación del evento, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos, afirmó que el cultivo representa un motor económico para la entidad y precisó avances sanitarios para exportación.

"Actualmente contamos con 18 Municipios libres, ¿qué quiere decir? Que se pueden exportar",mencionó y agregó que cuatro Municipios adicionales están en ruta de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y quedar oficialmente certificados para poder exportar aguacate.

El presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (Apeajal), Saúl Medina Tejeda, expuso que el objetivo es consolidar el encuentro como referencia del sector y destacó su carácter internacional.

"Vamos a tener conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales", dijo.

Informó que habrá expo comercial y recorridos de campo para mostrar prácticas de sustentabilidad e innovación.

El acceso a pasillos y stands será gratuito, sin embargo el ingreso a conferencias tendrá costo: para estudiantes será de 2 mil 300 pesos; para productores tendrá un costo de 3 mil 300; expositores 3 mil 600 y público general 3 mil 800 pesos.

El congreso incluirá ponentes de más de seis Países, así como espacios de networking.

La sede subrayó que la intención es involucrar a toda la cadena, no sólo a productores o exportadores, y mantener el encuentro como un punto de intercambio técnico y comercial para la agroindustria aguacatera de Jalisco.

Actualmente, Jalisco cuenta con 43 mil hectáreas de cultivo de aguacate, de las cuales 23 mil están certificadas para exportar a Estados Unidos.

El presidente de Apeajal, Saúl Medina Tejeda, señaló que solamente hay 18 Municipios el día de hoy de 80 que existen en producción en el estado, por lo que ampliar la certificación es uno de los principales retos de la industria local.