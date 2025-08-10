Asegura IP invertir para mejorar aire

MONTERREY, NL.- El sector empresarial en Nuevo León aseguró haber invertido en mejoras de equipamiento, infraestructura y procesos más sustentables para cumplir con estándares internacionales en calidad del aire.

"Mejorar la calidad del aire es un reto que demanda soluciones basadas en información confiable, la colaboración y el compromiso de todos los sectores", señaló la IP en un escrito.

"No se trata de estigmatizar ni amenazar a quienes han contribuido a generar empleo, promover la inversión y fortalecer el crecimiento económico".

El escrito fue firmado por la Caintra, Canaco, Canadevi, Caprobi, Coparmex e Index Nuevo León.

Los órganos empresariales afirmaron que la solución a los problemas ambientales está en colaborar e impulsar políticas basadas en evidencia.

"La solución requiere mediciones rigurosas, transparentes y eficientes, alineadas con estándares internacionales, que permitan tomar decisiones con sustento técnico y científico", dice el escrito.

"La solución está en construir consensos mediante espacios técnicos que integre a los tres niveles de Gobierno, donde se promueva el diálogo informado, el análisis multifactorial del fenómeno, la evaluación crítica de la legislación vigente, así como la adopción de las mejores prácticas ajustadas al contexto local".

Según el escrito, el sector empresarial ya ha impulsado procesos de mejora para el control de emisiones contaminantes, movilidad sustentable, uso de energías renovables, reciclaje y transición hacia combustibles más limpios.