Buscan enfrentar escasez de trabajadores calificados

BENTONVILLE, Arkansas.- A medida que disminuye en Estados Unidos el número de trabajadores calificados , Walmart busca fortalecer su propia fuerza laboral para mantener las cintas transportadoras en movimiento, los refrigeradores de comestibles fríos y los desagües y estacionamientos funcionando.

El mayor minorista y empleador privado del país renovó su programa de capacitación el año pasado para aumentar el flujo de técnicos de mantenimiento que hacen de todo, desde reparar equipos hasta realizar trabajos eléctricos en los centros de distribución y tiendas de Walmart, empleos que se han vuelto cada vez más difíciles de cubrir debido a una disminución en la mano de obra disponible.

¿Cómo afecta la escasez de mano de obra a Walmart?

La escasez ha abierto oportunidades para personas como Liz Cardenas, de 24 años, quien comenzó en Walmart en mayo de 2023 como operadora de equipos de automatización en un centro de distribución en Lancaster, Texas, asegurándose de que las cajas estuvieran bien selladas y pasaran por una cinta transportadora en posición vertical. Actualmente es responsable de reparar cintas transportadoras y otros equipos cuando se averían en los centros de distribución.

Cárdenas, quien casi duplicó su salario por hora a 43,50 dólares, dijo que planea seguir capacitándose, lo que significará un salario aún más alto y una mayor responsabilidad. También significa libertad financiera.

“Pude mudarme de la casa de mis padres”, dijo. “Tengo mi propio apartamento. Pude comprar un auto y puedo aportar más a mi plan de jubilación”.

Acciones de Walmart para enfrentar la escasez de mano de obra

Un aumento en el número de jubilaciones, junto con una desaceleración en la inmigración que comenzó durante la pandemia pero que ahora se acelera con las agresivas deportaciones del presidente Donald Trump, son algunos de los principales factores detrás de la escasez de mano de obra que atormenta a algunos empleadores, dicen los analistas.

Pero en los oficios calificados, el problema es aún más agudo. La firma de consultoría McKinsey analizó 12 tipos de categorías de oficios, entre ellos, técnicos de mantenimiento, soldadores y carpinteros, y predijo un desequilibrio estimado de 20 vacantes por cada nuevo empleado neto de 2022 a 2032.

Impacto de la escasez de mano de obra en los oficios calificados

McKinsey señaló que “la extraordinaria tasa de rotación” podría costar a las empresas más de 5.300 millones de dólares cada año solo en costos de adquisición y capacitación de talento.