La nueva sostenibilidad empresarial en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En años recientes, la responsabilidad social empresarial (RSE) en México ha dejado de ser un área meramente asistencial para convertirse en un eje estratégico y medible dentro de las organizaciones.

La Secretaría de Economía define a la RSE como el compromiso voluntario de las empresas para contribuir al desarrollo sostenible, integrando aspectos sociales y ambientales en sus operaciones y relaciones con sus grupos de interés, y que va más allá del cumplimiento legal, además de que busca generar un impacto positivo en la sociedad. Para esto, siguen una serie de principios y estándares que buscan garantizar que las operaciones de las empresas se desarrollen en armonía con las políticas públicas y fortalezcan la confianza entre empresa y sociedad.

Durante varios años, esto se midió únicamente mediante el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), el cual reconoce las buenas prácticas en áreas como voluntariado, cultura organizacional y apoyo a comunidades.

Pero hoy, este modelo convive con otros estándares locales y globales, como los criterios ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza), la certificación Empresa B, o marcos como el ISO 26000, LEED y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Aunque estos modelos pueden llegar a ser más exigentes y cuantificables, la realidad es que el distintivo ESR sigue siendo importante para muchas empresas y suelen combinarse de acuerdo con la actividad o intereses de cada empresa. "Todas las empresas, sin importar su tamaño, pueden participar en una u otra evaluación. El proceso mismo genera valor porque permite identificar diferentes oportunidades de mejora", comenta Gabriel González, gerente de Sostenibilidad de FEMSA.

De esta manera, la RSE ayuda tanto interna como externamente a las empresas a vigilar procesos y, al mismo tiempo, a generar una buena reputación entre los socios, inversionistas, clientes y la sociedad en general.

"La RSE dejó de ser un ejercicio filantrópico aislado para convertirse en una estrategia integral y medible", recalca José Luis Muñoz, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte.





Sustentabilidad desde los productos

Para otras compañías, como Helvex, empresa mexicana del sector de la construcción, la transición de la filantropía tradicional hacia modelos globales y medibles ha sido un camino que siguieron por voluntad propia.

Esta empresa, que por 18 años consecutivos ha obteniendo el distintivo ESR, hoy también adopta estándares internacionales como GRI (Global Reporting Initiative, organización internacional que promueve estándares de sostenibilidad por parte de empresas, gobiernos y otras organizaciones); SASB (Sustainability Accounting Standards Board, una organización que crea normas específicas que guían la divulgación por parte de las empresas de información financiera sobre sustentabilidad); y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).

"Actualmente, tenemos modelos como ESG que exigen métricas claras, transparencia y alinearse a marcos internacionales", explica Alma Meneses, gerente general de Fundación Helvex. La compañía ha logrado resultados tangibles, asegura, como su "Portafolio Sustenta" (una línea de productos enfocados en la sostenibilidad y el ahorro de agua) el cual ha permitido ahorrar más de 529 mil millones de litros de agua desde 2010, y solamente entre 2023 y 2024 registró un ahorro adicional de 10 mil millones de litros. "Hablamos de un impacto social y ambiental enorme, equivalente a 42 días de agua para cada habitante en México", subraya.

Combinación de modelos

FEMSA, un conglomerado dedicado al ramo de bebidas, comercio al detalle, logística y distribución con marcas como Coca-Cola y Oxxo, es otro ejemplo de cómo la adopción de estándares internacionales puede combinarse con el reconocimiento tradicional.

De acuerdo con González, FEMSA participa en diferentes evaluaciones globales, como el Dow Jones Sustainability Index —que evalúa la sostenibilidad de las miles de compañías cotizadas en las principales bolsas del mundo—, y el FTSE4Good —una serie de índices bursátiles de la Bolsa de Londres que evalúa a empresas provenienres de todo el mundo en temas de medio ambiente, social y gobernanza—. También mide sus acciones con las directrices de MSCI (MSCI Inc., empresa proveedora de índices bursátiles, análisis de riesgo y herramientas de gestión para inversores institucionales y fondos de cobertura; además del distintivo ESR, aplicando criterios como GRI y CDP (Carbon Disclosure Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a empresas en temas de impacto medioambiental) dependiendo de la actividad de cada una de sus unidades de negocio. "Lo importante de estas certificaciones y criterios es que no es que la misma empresa esté diciendo que tienen estas prácticas, sino que es un tercero que dice que las tiene y que las valida a través de metodologías estandarizadas", comenta González. Por ejemplo, la inclusión de FEMSA en el Índice Mundial del Dow Jones Sustainability Index marcó un hito histórico para México, demostrando que las prácticas sostenibles no solo son éticas, sino también comprobables y comparables a nivel global.

Algunos estándares y certificaciones

ESR (Empresa Socialmente Responsable, Cemefi)

Qué busca: promueve buenas prácticas de responsabilidad social en México: ética, compromiso social, cuidado ambiental, desarrollo humano, etc.

Cómo se certifica: evaluación anual por Cemefi; requiere evidencia de políticas, programas y resultados en áreas como ética empresarial, calidad de vida, desarrollo comunitario, cuidado ambiental y vinculación con proveedores.

ESG (Environmental, Social, Governance)

Integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de la empresa, enfocado en impacto medible y retorno financiero sostenible.

Reportes de sostenibilidad alineados a marcos internacionales o auditorías externas opcionales.

Empresa B / B Corp

Empresas con propósito, que equilibran ganancias con impacto social y ambiental positivo.

Evaluación en criterios de impacto social, ambiental, gobernanza y transparencia.

ISO 26000 (Guía de Responsabilidad Social)

Proporciona lineamientos para implantar la responsabilidad social corporativa en toda la organización.

Es una guía de buenas prácticas. Las empresas pueden usar auditorías internas para evaluar cumplimiento.



