El 80 por ciento de 1,000 MDD: Invertirá empresa francesa Egis en la región de T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa francesa Egis realizará una inversión de mil millones de dólares en los próximos cuatro años; el 80 por ciento de este monto será destinado a la región de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), informó Laurent Germain, CEO Global de Grupo Egis.

En reunión con medios este jueves, expuso que los recursos serán canalizados para adquisiciones y equities de concesiones en las que quiere participar la empresa.

Egis se especializa en servicios de ingeniería y consultoría de infraestructuras urbanas y ferroviarias, así como de operación y mantenimiento carretero.

"Gran parte de dicha inversión va hacia Estados Unidos, pero se va a destinar mucho dinero a México, varias decenas de millones para participar en concesiones en el país", acotó.

Señaló que México es uno de los 10 principales países para el grupo, en donde emplea a cerca de mil 200 personas.

Al cuestionarlo sobre si la amenaza del gobierno de Estados Unidos de implementar aranceles a México y Canadá podría cambiar la estrategia de inversión de la compañía, respondió que es un momento interesante de renegociaciones, y aspecto que no le quita el atractivo a México.

"¿Esto es una amenaza en cuanto a qué tan atractivo nos es México?, no. ¿Va a crear incertidumbre?, sí, por algunos meses, porque durante las negociaciones no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado. Al sector privado no le gusta la incertidumbre, pero no vamos a cambiar los fundamentos de México", aseguró.

En ese sentido, indicó que México se enfocará en la competitividad de precios, en su nivel de productividad, y las empresas van a reaccionar y echarán mano de la innovación para incrementar su productividad y hacer que la economía del país sea más competitiva.

"No va a cambiar el atractivo de México, no vamos a ver que las empresas se vayan del país por esta decisión, especialmente los inversionistas extranjeros van a esperar la negociación, pero se van a quedar porque de aquí a 2040 el mercado mexicano es muy prometedor", insistió.