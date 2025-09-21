Caen acciones de Nutrisa tras su regreso a la BMV

CIUDAD DE MÉXICO.- Las acciones de la empresa mexicana de venta de helados de yogurt y productos naturistas Nutrisa caían este jueves un 18%, a 4.990 pesos, en su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores.

El miércoles, Nutrisa informó sobre la emisión de 321 millones de acciones ordinarias serie A representativas del 100% del capital social que empezaron a cotizar hoy.

Según un aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el precio de las acciones de Nutrisa fue fijado en 6.15 pesos (0.34 dólares) cada una en su regreso al mercado local.

La cotización de la empresa de helados de yogurt y productos naturistas se da luego de su separación de Grupo Herdez.

En abril pasado, Herdez anunció sus planes de separar de su negocio a Nutrisa y listar sus acciones de manera directa en el mercado bursátil.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC caía un 0.45% a 61 mil 321.96 puntos.