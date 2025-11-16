Elimina EU aranceles a la carne de res, café y frutas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que eliminaría los aranceles a la carne de res, el café, las frutas tropicales y otros productos básicos, una medida drástica en medio de la creciente presión sobre su gobierno para combatir los altos precios al consumidor.

Trump ha definido su segundo mandato con la imposición de fuertes gravámenes sobre los bienes importados por Estados Unidos, con la esperanza de fomentar la producción nacional e impulsar la economía estadounidense. El abrupto retroceso en su emblemática política arancelaria en tantos productos básicos clave para la dieta estadounidense es significativo, y llega después de que los votantes en las elecciones locales de este mes declararan que el principal tema que definió su voto fue la economía, lo que derivó en grandes victorias para los demócratas en Virginia, Nueva Jersey y otras contiendas clave en diversas partes del país.

"Acabamos de dar marcha atrás un poco en algunos alimentos, como el café", declaró Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mientras volaba a Florida, horas después de que se hiciera el anuncio arancelario.

Al preguntársele si sus aranceles están contribuyendo a que los precios al consumidor suban, el mandatario reconoció: "Podrían, en algunos casos", tener ese efecto.

"Pero en gran medida la carga ha recaído sobre otros países", agregó el presidente.

La inflación sigue elevada —a pesar de las declaraciones de Trump de que ha desaparecido desde que él asumió el cargo en enero—, lo que ha incrementado aún más la presión sobre los consumidores estadounidenses.

El gobierno de Trump ha insistido en que sus aranceles han ayudado a llenar las arcas del gobierno y no fueron un factor de peso en el aumento de los precios en las tiendas de comestibles del país. Pero los demócratas rápidamente señalaron que la medida del viernes es un reconocimiento de que las políticas del mandatario republicano están perjudicando los bolsillos de los estadounidenses.

"El presidente Trump finalmente está reconociendo lo que siempre supimos: sus aranceles están elevando los precios para el pueblo estadounidense", expresó en un comunicado el representante demócrata Don Beyer. "Después de ser apaleado en las recientes elecciones debido a la furia de los votantes acerca de que Trump ha incumplido sus promesas de controlar la inflación, la Casa Blanca está tratando de presentar este retroceso en los aranceles como un ´giro hacia la asequibilidad´".





Preocupaciones por los precios de los comestibles

Trump impuso aranceles a la mayoría de los países en abril. Él y su gobierno todavía dicen que dichos impuestos no generan aumentos en los precios al consumidor, a pesar de la evidencia económica que demuestra lo contrario.

Los precios de la carne de res han sido especialmente preocupantes, y Trump había dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos. Los aranceles de Trump sobre Brasil —uno de los principales exportadores de carne de res— han sido un factor determinante.

Trump promulgó una orden ejecutiva que también elimina los aranceles sobre el té, el jugo de frutas, el cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates y ciertos fertilizantes. Algunos de los productos cubiertos no se producen en Estados Unidos, lo que significa que los aranceles destinados a fomentar la producción nacional tuvieron poco efecto. Pero reducir esos aranceles seguramente significará precios más bajos para los consumidores estadounidenses.

La Asociación de la Industria Alimentaria, que representa a minoristas, productores y a diversas empresas y servicios relacionados con la industria, elogió la decisión de Trump para proporcionar "alivio arancelario rápido", y señaló que los impuestos a las importaciones "son un factor importante" en una "mezcla compleja" de problemas de la cadena de suministro.