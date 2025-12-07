Arroja el Buen Fin una derrama de 94 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- El SAT y la Secretaría de Economía confirmaron que las ventas crecieron 30% en El Buen Fin 2025.

Durante la celebración del Sorteo Fiscal que realizó el organismo en el marco del periodo de ofertas del 13 al 17 de noviembre pasado, aseguraron que representó un impulso para los comercios, los consumidores y la economía en general.

La Administradora General de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, dijo que la edición de este año superó todas las expectativas con la participación de más 35 mil comercios, lo que permitió alcanzar una derrama económica superior a 94 mil millones de pesos, un crecimiento de 21% contra el año pasado.

Eso refleja la confianza de los consumidores, así como el compromiso del sector empresarial y de las instituciones públicas que colaboran con este esfuerzo, manifestó.

Destacó que seis de cada 10 empresas registraron un incremento en sus ventas de hasta 30% durante el periodo de ofertas. Lo anterior, ratifica que el programa continúa siendo un motor de impulso de manera directa a los negocios formales, en especial de las micros, pequeñas y medianas empresas.