Pese a incertidumbre económica bancos de EU reportan ganancias

NUEVA YORK.- Wall Street tuvo uno de sus trimestres más rentables de la historia, a decir por los reportes de ganancias de cuatro de los bancos más grandes del país, ya que las instituciones financieras se beneficiaron de una oleada de acuerdos, altos precios de sus acciones y una economía global que sigue siendo resiliente a pesar de los aranceles y las convulsiones geopolíticas.

A pesar de las sólidas ganancias de JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs, los ejecutivos bancarios expresaron diversos grados de cautela sobre los mercados y la economía, incluyendo preocupaciones de que los precios de algunos activos están inflados.

"Si bien ha habido algunos signos de debilitamiento, particularmente en el crecimiento del empleo, la economía de Estados Unidos en general se mantuvo resiliente", declaró Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase.

Sin embargo, añadió: "Continúa habiendo un grado elevado de incertidumbre derivado de condiciones geopolíticas complejas, aranceles e incertidumbre comercial, precios de activos elevados y el riesgo de una inflación persistente".

JPMorgan Chase informó que tuvo una ganancia de 14.390 millones de dólares, o 5,07 dólares por acción, un aumento del 12% respecto al año anterior. Los otros grandes bancos tuvieron resultados igual de buenos, o mejores. Wells Fargo ganó 5.590 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 9% respecto al año anterior. En Citigroup, el banco tuvo una ganancia del tercer trimestre de 3.750 millones, un aumento del 16%, y Goldman Sachs registró un aumento del 37% en las ganancias, obteniendo 4.100 millones.

La división de banca de consumo de JPMorgan tuvo un trimestre particularmente fuerte, impulsado en parte por su negocio de tarjetas de crédito. Los consumidores gastaron más, pidieron prestado más y estuvieron dispuestos a mantener un saldo en sus tarjetas por más tiempo, según la institución. El banco también actualizó su tarjeta Chase Sapphire Reserve este verano, lo que llevó a otras compañías a reformar sus planes para mantener a los clientes gastando en las tarjetas de tasas altas.

Además del fuerte consumo, Wall Street está teniendo uno de sus mejores años en la realización de acuerdos. Las ofertas públicas iniciales han regresado, con varias grandes empresas saliendo a bolsa este año. Silicon Valley, en particular las empresas de inteligencia artificial, han recaudado decenas de miles de millones de dólares en efectivo para impulsar la construcción de centros de datos. Y el capital privado también está teniendo buenos resultados, destacando la oferta de compra de 55.000 millones de dólares por el gigante de los videojuegos Electronic Arts anunciada el mes pasado.