Revive Trump al superpeso; se aprecia 13.1% en un año

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo martes se cumple un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuyas amenazas y acciones pusieron contra las cuerdas al dólar y trajeron de vuelta al superpeso, coinciden expertos consultados por El Gran Diario de México.

Bajo las fuerzas de la oferta y demanda, el tipo de cambio acabó este miércoles en 17.79 pesos por dólar en operaciones al mayoreo y fue el mejor cierre de la moneda mexicana desde julio de 2024, tras marcar un máximo intradía de 21.29 unidades el 3 de febrero pasado por el anuncio de aranceles de 25% a México y Canadá, pospuestos al 4 de marzo.

La superdivisa acumula una apreciación de 13.1% o 2.69 pesos en comparación con las 20.48 unidades en que cerró el 20 de enero de 2025, cuando al mediodía el republicano regresó a la Casa Blanca.

Este resultado contrasta con la pérdida que el peso sufrió de 4.7% o 0.91 centavos en el primer año de la gestión del demócrata Joe Biden, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

La actual apreciación sólo es superada por la registrada en el primer año en el que Trump habitó la Casa Blanca, cuando el peso se fortaleció 13.8%, al pasar de 21.58 a 18.61 unidades.

Previamente, la moneda mexicana ganó 9.9% o 1.39 unidades al cumplir un año el demócrata Barack Obama, y se apreció 6.7% o 65 centavos con el republicano George W. Bush. El economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar Abe, opina que la depreciación global del dólar fue lo que más influyó en el resultado del último año.

"El peso se apreció, en gran parte, gracias a Trump, que debilitó el dólar", menciona durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Al principio, Trump fue muy agresivo en la retórica comercial hacia México, señal de que el tipo de cambio se encontraría en niveles más elevados que ahora, pero en el último año el mandatario reaccionó mejor de lo esperado y no aplicó una política migratoria ni aranceles tan agresivos, explica.

Desde su punto de vista, el peso también se fortaleció por factores internos, ya que no hubo un deterioro en la confianza de los inversionistas, se respetaron acuerdos del sector privado, hubo acciones para mitigar la carga financiera de Pemex en el mediano plazo y porque continuó el camino hacia la consolidación fiscal.

Sin embargo, calcula que la moneda mexicana cederá terreno este año porque la economía nacional tuvo un crecimiento cercano a cero en 2025 y avanzará alrededor de 1% en 2026, lo que provocará un ajuste natural en la paridad.

Aguilar Abe tampoco espera una consolidación fiscal adicional este año y destaca la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que —considera— habrá concesiones en el sector automotriz y otras manufacturas, así como en el tema migratorio y social, lo que influirá en el tipo de cambio.

"Muy sobrevaluado"

"El peso está muy sobrevaluado en estos momentos y la paridad cerrará este año sobre 19 pesos", prevé el especialista de Invex.

La directora de Análisis y Estrategia de Kapital, Alejandra Marcos Iza, coincide en que la debilidad del dólar es la que explica primordialmente el comportamiento del superpeso. Proyecta otro año con una relativa fortaleza de la moneda mexicana y, desde la perspectiva técnica, ve posible alcanzar el nivel de 17.65 unidades.

No obstante, señala que habrá momentos de volatilidad que pudieran originar movimientos de depreciación considerables para el peso, que cerrará este año sobre 18.80 unidades. En opinión de la experta, la clave está en evaluar al dólar y el comportamiento de las tasas de interés del mercado que generalmente suelen capturar de manera importante los temores, y las expectativas sobre el desempeño de la economía mexicana.

La analista de Banamex Laura Díaz expone que la incertidumbre global impulsó al superpeso a su mejor nivel desde julio de 2024.

Dice que el dólar extendió en las primeras semanas de 2026 gran parte de la debilidad acumulada el año pasado, principalmente por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, los ataques renovados a la independencia de la Reserva Federal (Fed) por parte de Donald Trump, así como la incertidumbre comercial.

La especialista espera que continúen los movimientos de diversificación de activos fuera de la Unión Americana, que en el margen siguen elevando los precios de los metales y favoreciendo al peso y otras divisas de países con economías emergentes.

Aunque sigue anticipando una tendencia de depreciación del peso para cerrar este año sobre 18.70, ante la incertidumbre en la medida que se acerque la fecha de revisión del T-MEC.