Prevén baja del dólar en la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar perdió terreno por quinto día consecutivo para despedir la semana en 17.63 pesos y se trata de su cierre más bajo desde el 12 de julio de 2024.

La moneda mexicana se apreció 2% durante la semana, indican las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El peso va a continuar beneficiándose de un dólar débil, las menores primas de riesgo, el carry trade atractivo, la dinámica favorable de la demanda externa y por los fundamentales macroeconómicos estables, opinaron estrategas de Banorte.

Esperan que el tipo de cambio ronde entre 17.50 y 17.75 durante la próxima semana.

Desde su perspectiva, la paridad operará en promedio en 17.90 en 2026, incluso alcanzando niveles cercanos a 17.00 en la primera mitad del año.

Sin embargo, anticipan cotizaciones entre 18.00 y 18.30 para el cierre de 2026 debido a una agenda geopolítica más retadora en el segundo semestre.

El gobierno y la mayoría de las instituciones privadas prevén que el peso se debilitará este año. En particular, la Secretaría de Hacienda calcula que la paridad cerrará en 18.90, mientras que el consenso de bancos y casas de bolsa proyecta 19. Sólo la correduría brasileña XP Investments cree que el peso ganará más terreno y finalizará en 17.10.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo este 16 de enero en 18.07 pesos en ventanillas de Banamex, una baja semanal de 38 centavos.