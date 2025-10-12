Presenta Amazon dispositivos con IA

NUEVA YORK.- El gigante en línea Amazon Inc. presentó su nueva generación de dispositivos Kindle, Ring y Echo, entre otros gadgets, todos impulsados por inteligencia artificial y conectados a Alexa+, su asistente personal con IA incluida, que debutó en febrero.

La línea, anunciada en una presentación y exhibición en Nueva York, incluye nuevas cámaras para su timbre con video Ring con una nueva función de reconocimiento facial con IA que permite a los usuarios registrar amigos y familiares y notificarles quién está en la puerta.

Amazon presentó cuatro nuevos dispositivos Echo con Alexa+ que ofrecen información personalizada, por ejemplo, si el usuario dejó la puerta principal sin cerrar después de la medianoche. La empresa con sede en Seattle también anunció una serie de televisores Fire con Alexa+ que ofrecen búsquedas más personalizadas, como encontrar una escena específica en una película o recibir comentarios sobre el partido de fútbol de anoche.

La presentación el martes fue el primer gran evento de productos de Panos Panay, quien llegó a Amazon en 2023 para liderar los equipos de dispositivos y servicios de la compañía después de 19 años en Microsoft, donde era director de productos.

Panay dijo a la audiencia de varios cientos de periodistas y blogueros que Alexa+ y la inteligencia artificial están permitiendo que la tecnología funcione "en segundo plano cuando tú no lo haces".

"Los productos crean cambios sutiles en todos nuestros comportamientos, impulsados por la IA, integrados en el hardware", afirmó Panay. "Y fluyen de manera natural entre los propios productos. Ya sea una cámara que captura lo que no viste. O tu Fire TV actualizándote sobre un juego. O tu Kindle recordando exactamente dónde te quedaste".

Amazon ha enfrentado presión de los inversores para adaptarse a la nueva era de la IA.