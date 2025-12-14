Disney invierte en OpenAI

ESTADOS UNIDOS.- Disney invertirá 1.000 millones de dólares en OpenAI y llevará personajes como Mickey Mouse, Cenicienta y Luke Skywalker a la herramienta de generación de videos Sora de la compañía de inteligencia artificial, en un acuerdo de licencia que ambas empresas anunciaron el jueves.

Al mismo tiempo, Disney arremetió contra Google, exigiendo que la compañía tecnológica deje de violar sus derechos de autor al usar sus personajes para entrenar a sus sistemas de IA.

El acuerdo con OpenAI convierte a The Walt Disney Co. en el primer socio importante de licencias de contenido para Sora, que utiliza inteligencia artificial generativa para crear videos cortos.

Bajo el acuerdo de licencia por tres años, los fans podrán usar a Sora para generar y compartir videos basados en más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Los generadores de video de IA como Sora han sorprendido con su capacidad para crear rápidamente videos cortos realistas basados únicamente en indicaciones de texto. Sin embargo, una avalancha de tales videos en redes sociales, incluidos clips que representan a celebridades y figuras públicas fallecidas, ha generado preocupaciones sobre la proliferación de "videos basura" que desplazan el trabajo creado por humanos, junto con inquietudes sobre desinformación, videos falsos y derechos de autor.

Disney y OpenAI aseguraron que están comprometidos con el uso responsable de la IA, que proteja la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores.

"Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad, y ayudar a que las obras lleguen a vastas audiencias nuevas", declaró el director general de OpenAI, Sam Altman.

Por su parte, el director general de Disney, Robert Iger, expresó que el acuerdo "ampliará el alcance de nuestra narración de historias a través de la IA generativa, mientras respeta y protege a los creadores y sus obras".

El acuerdo incluye que algunos videos generados por usuarios en Sora estén disponibles en el servicio de streaming Disney+.

Disney también se convertirá en un "cliente destacado" de OpenAI y utilizará su tecnología para desarrollar nuevos productos, herramientas y servicios. Además, implementará ChatGPT para los empleados.

Sin embargo, defensores de los derechos de los niños criticaron la medida. Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay —una compañía de financiamiento a empresas de comercio electrónico—, dijo que la decisión de Disney de asociarse con OpenAI "es una traición a innumerables niños en todo el mundo que adoran a Mickey Mouse, Frozen y Toy Story. OpenAI dice que a los niños se les prohíbe usar Sora, pero aquí están atrayendo a los niños pequeños a su plataforma usando algunos de sus personajes favoritos". Disney, agregó, está "ayudando e instigando los esfuerzos de OpenAI para hacer que los niños pequeños se vuelvan adictos a su plataforma y productos inseguros".

En otro suceso el jueves, Disney le envió una carta a Google en la que exige que la empresa tecnológica deje de usar contenido de Disney sin permiso para alimentar y entrenar a sus modelos de IA, incluidos su generador de videos Veo y los generadores de imágenes Imagen y Nano Banana.

Anteriormente le ha enviado misivas similares a Meta y Character.AI, y ha iniciado litigios junto con NBCUniversal y Warner Bros. Discovery contra el generador de imágenes de IA Midjourney y contra Minimax, una empresa de IA.

"Bueno, hemos sido agresivos en la protección de nuestra propiedad intelectual, y hemos ido tras otras empresas que no han honrado nuestra propiedad intelectual, no la han respetado, no la han valorado. Y este es otro ejemplo en el que nosotros hacemos precisamente eso", declaró Iger en una entrevista en "Squawk on the Street" de CNBC. "Hemos estado en conversación con Google, en esencia expresando nuestras preocupaciones al respecto.