Nestlé recorta 16 mil empleos

WASHINGTON.- Nestlé eliminará 16.000 puestos de trabajo a nivel mundial como parte de la campaña del gigante suizo de la alimentación para reducir costos y revitalizar su desempeño financiero.

Nestlé, que fabrica las bebidas Nescafé o alimentos para mascotas Purina, entre otros productos, anunció el jueves que la reducción de empleos se llevará a cabo los próximos dos años. La empresa también dijo que incrementará su objetivo de recorte de gastos a 3.000 millones de francos suizos (3.760 millones de dólares) para finales del próximo año, frente a los 2.500 millones de francos suizos (3.130 millones de dólares) planeados inicialmente.

Este ha sido un año turbulento para la empresa de Vevey, Suiza. El mes pasado, despidió a su director general, Laurent Freixe, tras una investigación acerca de una relación no revelada con una subordinada directa.

Freixe solo llevaba un año en el cargo. Fue reemplazado por Philipp Navratil, un veterano ejecutivo de la multinacional.

Poco después de la destitución de Freixe, el presidente, Paul Bulcke, renunció antes de lo previsto

Nestlé también enfrenta contratiempos externos, como otras firmas del sector alimentario, incluyendo el encarecimiento de las materias primas y el impacto de los aranceles. La empresa dijo en julio que había compensado el incremento del precio del café y el cacao elevando el precio de sus productos.

El grupo anunció el jueves que eliminará 12.000 puestos administrativos en varias ubicaciones. Se espera que los recortes supongan un ahorro anual de 1.000 millones de francos suizos (1.250 millones de dólares) para finales del próximo año. Además, recortará 4.000 empleos como parte de las iniciativas de productividad en curso en su cadena de producción y suministros.