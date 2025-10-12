Urgen transparentar costos en hospitales

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, los pacientes ingresan a hospitales privados sin conocer con certeza cuánto pagarán ni qué servicios están incluidos. Esta falta de transparencia en los costos médicos vulnera el derecho a decidir libremente y limita el acceso equitativo a la atención médica. Así lo advirtió el Lic. Especialista en Derecho Sanitario Juan Antonio Orozco, ex Comisionado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).

Durante el webinar "Transparencia en la salud: la defensa del paciente", organizado por la asociación civil Soy Paciente, Orozco destacó que, aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a los prestadores de servicios a informar y respetar precios, la práctica cotidiana demuestra que la salud en México, más que un derecho, se ha convertido en un privilegio reservado a quienes cuentan con seguro médico o recursos suficientes.

Actualmente, los hospitales privados no tienen la obligación de publicar listas homologadas de precios ni tabuladores digitales accesibles al público, por lo que cada institución define sus propias tarifas, y el paciente suele conocer el costo total hasta el final del tratamiento, explicó Soy Paciente.

Esta opacidad genera una distorsión del mercado y permite variaciones drásticas de precios entre hospitales del mismo nivel, incluso dentro de la misma entidad federativa.

EL DATO

De 80 hospitales evaluados en 2025 por la Consultora IntelLat, solo el 19% publica información sobre infecciones, eventos adversos o tasas de mortalidad, y apenas el 22% cuenta con certificaciones en experiencia del paciente.

"El silencio sobre los costos puede constituir una violación al derecho del paciente a la información", subrayó Orozco, quien propuso crear una plataforma pública nacional con tarifas hospitalarias, incorporar el consentimiento financiero informado en la legislación mexicana, y fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Salud y la Profeco para auditar precios y sancionar incumplimientos. Por su parte, Miguel Ángel González Block, investigador de la Universidad Anáhuac, advirtió que la actual crisis del sistema de salud mexicano tiene su origen en la falta de tutela real del derecho a la salud.

"El sector privado no sería lo que es hoy si el sistema público no estuviera colapsado y sin mecanismos de protección eficaces", señaló.

Explicó que, aunque la Constitución reconoce el derecho a la salud desde 1983, la estructura vertical del sistema público y la falta de representación sindical han dejado a millones de afiliados sin voz.

Además, instituciones como la Conamed y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) carecen de facultades vinculantes para garantizar el cumplimiento del derecho a la atención médica.

Durante su participación, Sugeidi Avendaño Villavicencio, especialista en Ciencias de la Salud por el INSP compartió los hallazgos de una investigación sobre el impacto que ha tenido la desaparición de mecanismos de tutela de derechos en pacientes con cáncer de mama.

"Ante la falta de mecanismos institucionales, las pacientes han tenido que organizar rifas, boteos y eventos para costear su atención y apoyar a las instituciones que no cuentan con los recursos necesarios para operar dado lo exiguo de los presupuestos", denunció la especialista.

Añadió que tras la transición del Seguro Popular al INSABI y posteriormente al IMSS-Bienestar, muchas mujeres enfrentaron interrupciones en sus tratamientos y desabasto de medicamentos.

Entre sus recomendaciones destacó la necesidad de restablecer la tutela financiera, estandarizar protocolos de atención y fortalecer la colaboración con organizaciones civiles para asegurar un acceso universal, equitativo y sin discriminación.