Aumentará la demanda de electricidad

ESTADOS UNIDOS.- La demanda de electricidad aumentará mucho más rápido que el crecimiento energético general en las próximas décadas, lo que subraya la necesidad de fuentes de energía diversificadas, según un análisis publicado el miércoles.

El informe de la Agencia Internacional de Energía indicó que la energía renovable, liderada por la energía solar, crecerá más rápido que cualquier otra fuente importante en los próximos años y que la demanda de carbón y petróleo probablemente alcanzará su punto máximo a nivel mundial para finales de esta década. El informe señaló que en 2025 se aprobaron muchos proyectos de gas natural debido a cambios en la política de Estados Unidos, lo que indica que el suministro mundial aumentará pese a preguntas persistentes sobre cómo se utilizará. Mientras tanto, está previsto que la capacidad de energía nuclear global aumente al menos un tercio para 2035 después de haber estado estancada durante años.

La publicación del informe anual Perspectiva Mundial de la Energía coincidió con las negociaciones climáticas de la ONU en Brasil esta semana, donde los líderes mundiales están piden formas de frenar el calentamiento del planeta.

Dinámicas regionales

La AIE dice que construir una mayor resiliencia en los sistemas energéticos es especialmente importante a medida que los centros de datos, la calefacción y refrigeración, la electrificación y más impulsan la demanda de energía. Se espera que la inversión en centros de datos alcance los 580.000 millones de dólares este año, superando la inversión en el suministro de petróleo, según el informe.

Las economías en crecimiento, incluidas India y naciones del sudeste asiático, Oriente Medio, África y América Latina, "moldearán cada vez más las dinámicas del mercado energético en los años venideros", dijo la AIE, señalando su potencial para la energía solar.

China, por su parte, ha representado la mitad del crecimiento global en la demanda de petróleo y gas, y más de la mitad para la electricidad, desde 2010.

"En un cambio respecto a la tendencia de la última década, el aumento en el consumo de electricidad ya no se limita a las economías emergentes y en desarrollo", afirmó Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, en un comunicado. Birol expresó que el uso de electricidad también está aumentando en las economías avanzadas.

Las naciones están lidiando con satisfacer la demanda mientras se preparan para los riesgos provocados por el calentamiento del planeta. La AIE dice que el mundo no está cumpliendo con los objetivos de acceso universal a la energía y cambio climático. Alrededor de 730 millones de personas aún viven sin electricidad, según la AIE, y a pesar del progreso, casi una cuarta parte de la población mundial todavía depende de métodos de cocina ineficientes que perjudican su salud o el medio ambiente. 2024 también fue el año más caluroso registrado.

Las naciones deberían diversificar sus fuentes de energía y cooperar para expandir las cadenas de suministro de minerales críticos, dijo la AIE. Esto también incluye realizar mejoras rápidas en la red, el almacenamiento de energía y la infraestructura más amplia.

"Cuando miramos la historia del mundo energético en las últimas décadas, no hay otro momento en el que las tensiones de seguridad energética hayan afectado a tantos combustibles y tecnologías a la vez", manifestó Birol. "Con la seguridad energética al frente y al centro para muchos gobiernos, sus respuestas deben considerar las sinergias y compensaciones que pueden surgir con otros objetivos políticos: sobre asequibilidad, acceso, competitividad y cambio climático."

Reacción global

La edición del miércoles del informe anual es la primera publicada desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. El gobierno de Trump ha optado por segunda vez por salir del acuerdo de París, ha revocado docenas de regulaciones climáticas, ha reducido el apoyo federal a las energías renovables como la eólica y solar y está revirtiendo la "determinación de peligro" que se encuentra en el núcleo de la política climática de Estados Unidos.

En cambio, Trump ha prometido su apoyo a la industria de los combustibles fósiles, invirtiendo en carbón y relajando las restricciones sobre la contaminación.

Pero los analistas energéticos dijeron que el cambio hacia la energía limpia está ocurriendo independientemente de la política climática en todo el mundo.

"La evidencia sobre el terreno es abrumadora. Las ventas de vehículos eléctricos están despegando en muchos países emergentes, la energía solar está permeando incluso en Oriente Medio", dijo Dave Jones, analista jefe del grupo de expertos en energía global Ember. "Las energías renovables y la electrificación dominarán el futuro".

Maria Pastukhova, líder del programa de transición energética en el grupo de expertos sobre cambio climático E3G, dijo que el informe hace que "las opciones para el sistema energético global y la economía global sean inequívocas."

"Si los países quieren hacer crecer sus economías y proteger a sus ciudadanos de los precios de energía volátiles, deben enfocarse incansablemente en la eficiencia energética y la descarbonización de la demanda de energía", expresó Pastukhova.

Otros, sin embargo, fueron críticos. Ben Backwell, director ejecutivo del Consejo Global de Energía Eólica, dijo que esa perspectiva no refleja por entero el impulso en las energías renovables, y que debería haber enfatizado que la trayectoria para la energía renovable está acelerándose, impulsada por la disminución del costo de las tecnologías, el fuerte apoyo político y el movimiento hacia la electrificación.

"Estamos acelerando", añadió. "Se puede ver en todo el mundo y lo podemos ver en nuestros números del año pasado, pero también en nuestros números para la primera mitad de este año. Parece muy, muy emocionante, tanto para la energía eólica como para la solar, de hecho, y para el próximo año, aún más".