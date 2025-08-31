Frenan importación temporal de calzado

El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que frena el régimen de importación temporal de calzado, debido a que se detectó un uso incorrecto del programa que permitía la entrada de zapatos sin el pago de impuestos y aranceles. Según productores nacionales y autoridades, en vez de traer mercancías para realizar la manufactura final y, posteriormente, exportarse, se estaba trayendo el calzado de otros países para quedarse en el mercado nacional.

En la conferencia matutina, en Palacio Nacional, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que esta práctica ha dañado a la industria y al empleo. Sostuvo que el decreto va a permitir recuperar e incrementar los empleos del calzado, aumentar la producción nacional, evitar el contrabando y mejorar la competitividad de la industria.