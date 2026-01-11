Restringen importación de carne de países sin tratado

A pesar de que desde 2022 el gobierno mexicano permitió la libre importación de carne de res y cerdo de países con los que no hay tratado de libre comercio, a partir de hoy se restringirán ciertos volúmenes de Brasil, ya que entrarán en vigor los cupos de importación.

Detalles sobre los nuevos cupos de importación

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Economía (SE) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cupo máximo para importar libre de arancel carne de res en canal, medio canal, en cortes, trozos o sin deshuesar, será de 70 mil toneladas. Y la importación de carne de cerdo en canal, piernas, paletas, en trozos, sin deshuesar o en medio canal no podrá rebasar 51 mil toneladas anuales.

Acciones de la Secretaría de Economía en la importación de carne

Estas restricciones buscan regular el flujo de carne importada y asegurar la calidad de los productos que ingresan al país. La medida se implementa en un contexto de creciente demanda y competencia en el mercado de la carne en México.

Impacto de las restricciones en el mercado de carne

Con estas nuevas regulaciones, se espera que el mercado de carne en México se ajuste a las nuevas condiciones, lo que podría afectar tanto a importadores como a consumidores en el país.