Regreso a clases impulsa 2.5% el consumo privado

Ciudad de México.- El regreso a clases le dio un impulso temporal al consumo privado durante el mes de agosto, de acuerdo con el Monitor de Consumo de BBVA México.

El Indicador de Consumo Big Data BBVA Research, que se construye a partir del gasto efectuado en terminales punto de venta de BBVA, tanto físicas como virtuales, reportó en agosto un crecimiento de 2.5 por ciento mensual.

BBVA dijo que este comportamiento estuvo impulsado temporalmente por el regreso a clases, ya que el consumo de bienes creció 4.4 por ciento y el gasto en servicios 1.6 por ciento en agosto.

Aunque el dato de agosto representa un respiro para este segmento de actividad económica, no es suficiente para consolidar una señal de recuperación hacia la segunda mitad del año, particularmente ante el deterioro continuo de la confianza de los consumidores, indicó

“Anticipamos atonía del gasto privado hacia adelante, ante el entorno de prolongada incertidumbre que enfrentan los hogares, en un contexto de desaceleración de la masa salarial real.

“Estimamos que la demanda interna en su conjunto continuará mostrando un lento crecimiento en lo que resta del año, considerando que tanto los miembros del hogar como las empresas perciben menores posibilidades de efectuar compras”, expuso la institución financiera en su reporte publicado hoy.

De acuerdo con los datos del Inegi, la confianza del consumidor hila ocho meses de caídas consecutivas en términos interanuales, con un promedio de -2.4 por ciento al mes de agosto de manera acumulada y 7.0 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada el mismo periodo del año anterior, con 4.7 por ciento.