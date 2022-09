Ampliarán programas sobre oportunidades económicas

El Mañana / Staff.- La Confederación Patronal de la República Mexicana "Coparmex" firmó un memorándum de entendimiento con The Trust for the Americas, entidad afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA), para impulsar estrategias que permitan beneficiar a las poblaciones de bajos ingresos en México, mediante proyectos y programas sostenibles e innovadores.