Lanzan convocatoria laboral sin cerrar ediciones previas

GUADALAJARA, Jalisco.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STPS) abrió la tercera convocatoria del distintivo "Responsabilidad Laboral al Estilo Jalisco 2025", un anuncio que ha generado preocupación entre representantes del sector empresarial que participan como evaluadores, quienes alertan que aún no se han cerrado formalmente los procesos correspondientes a la primera y segunda convocatoria.

Fuentes consultadas del sector empresarial que forman parte de los órganos evaluadores señalaron que la continuación del programa sin concluir los reconocimientos previos genera incertidumbre respecto a la gestión y seguimiento del distintivo.

"¿Cómo puede lanzarse una tercera convocatoria cuando ni siquiera se ha terminado de entregar el reconocimiento de la primera y aún está en proceso la segunda?", cuestionaron fuentes empresariales consultadas, reflejando el descontento por la falta de cierre en procesos anteriores.

Además, señalaron que en la rueda de prensa para anunciar esta tercera convocatoria no estuvieron presentes los representantes de los organismos evaluadores que comúnmente participaban en lanzamientos anteriores.

La primera convocatoria se realizó entre marzo y abril de 2025, con la participación de 392 centros de trabajo, de los cuales 45 culminaron exitosamente el proceso de verificación y obtuvieron el distintivo. La segunda convocatoria se llevó a cabo entre abril y julio de 2025, en la que se registraron cerca de 900 centros de trabajo, y 642 entregaron la documentación requerida; actualmente se encuentran en proceso las visitas de verificación para esta edición.

Este distintivo busca reconocer a centros de trabajo que implementen buenas prácticas en seguridad, salud e inclusión laboral, promoviendo el bienestar de las y los trabajadores.

Entre los beneficios para los centros certificados están el reconocimiento público, asesoría técnica, prioridad en programas estatales, capacitaciones gratuitas y la exención temporal de inspecciones ordinarias, salvo en casos de accidentes o denuncias.

Esta tercera convocatoria está abierta a todos los centros laborales formales, públicos, privados y sociales, y a empresas de todos los tamaños, con registro hasta el 28 de noviembre de 2025 en el sitio oficial de la Secretaría: https://stps.jalisco.gob.mx/

LOS PARTICIPANTES

Entre los organismos que integran los órganos evaluadores y que participan en la validación del distintivo están:

- Coparmex Jalisco

- Cámara de Comercio de Guadalajara

- Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

- Consejo de Desarrollo Agropecuario Agroindustrial de Jalisco

- Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE)

- Mujeres Empoderadas A.C.

- Universidad Panamericana

- ITESO

- Universidad Autónoma de Guadalajara

- Tecnológico de Monterrey

- Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)