La economía cayó 0.2% durante noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana se contrajo 0.2% en noviembre, después de expandirse 0.5% en octubre, indican estimaciones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Inegi.

Las actividades relacionadas con los servicios, que aportan dos tercios de la economía y están más ligadas al consumo interno, bajaron 0.2%, mientras que la industria, que contribuye con el otro tercio y tiene mayor relación con el comercio exterior, disminuyó 0.3%.