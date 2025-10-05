Economía y CCE unen fuerzas sobre T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Economía realizó la primera reunión con 30 sectores productivos rumbo a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la dependencia informaron que "se escuchará a todos los sectores para llegar bien preparados como país".

La dependencia dijo que las consultas se realizarán en octubre con el fin de contar con un amplio y correcto diagnóstico sobre la visión y prioridades de sectores productivos.