Nombran a Antonio Cosío presidente de CNET

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) anunció el nombramiento de Antonio Cosío Pando, como su nuevo presidente para el periodo 2025-2028.

Mediante un comunicado, señalaron los tres ejes sobre los que girará su mandato serán: turismo seguro, turismo digital y turismo regenerativo.

“Este no es un encargo personal, es un compromiso colectivo, respaldado por la voluntad y la participación de cada uno de ustedes. Durante las últimas semanas me he reunido con los presidentes de cámaras y asociaciones que integran esta Asamblea y parte del Consejo Consultivo.

“Esos encuentros me permitieron escuchar sus diagnósticos, sus preocupaciones, sus fortalezas y también sus propuestas. Gracias a ese diálogo franco y constructivo, cuento hoy con una ruta que refleja la visión y las necesidades de todo nuestro sector y no solo de una voz individual”, señaló el nuevo presidente del CNET.

Cosío sucede a Braulio Arsuaga Losada, quien estuvo al frente del organismo desde febrero de 2020.

El nuevo presidente comentó que el sector turístico enfrenta desafíos como la falta de promoción, mala imagen del País, inseguridad y la pérdida de participación en mercados internacionales.

“La meta que nos hemos planteado, es lograr que México regrese al quinto lugar mundial en captación de turistas, solo será alcanzable si diseñamos una estrategia innovadora, conjunta y bien focalizada”, puntualizó.

Asimismo, resaltó la necesidad de mirar con responsabilidad aquellos proyectos que hereda el sector como el Tren Maya, AIFA y la nueva Mexicana de Aviación.

“Más allá de su costo, nuestro reto será encontrar la manera de que estas inversiones realmente funcionen, se vuelvan rentables y se conviertan en aliados del turismo”, agregó.

Sin embargo, en lo referente a la falta de promoción turística, menciono que es casi imposible que el sector privado logré cubrir lo que antes le correspondía al Estado.

El nuevo dirigente es ingeniero industrial y de sistemas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como director general de Grupo Brisas y desde 2019 forma parte del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Actualmente, es tesorero y miembro del Consejo Consultivo del CNET y fue también tesorero de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH).

En dicho evento, también estuvo presente Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).