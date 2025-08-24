Fallece empresario Miguel C. Barragán

A los 93 años de edad falleció Miguel Carlos Barragán Villarreal, uno de los fundadores de la entonces empresas Procor, lo que tras varias fusiones se convirtió hoy en Arca Continental.

Hijo de Don Manuel L. Barragán Escamilla y de María de Jesús Villarreal de Barragán, hasta su fallecimiento, Barragán Villarreal fue consejero de Arca Continental, el segundo embotellador más grande del sistema Coca-Cola en Latinoamérica.

Barragán Villarreal nació el 22 de marzo de 1932 y en vida fungió como director administrativo de Bebidas Mundiales; tuvo cargos directivos en Topo Chico, fue vicepresidente del Consejo Regional del Banco Mexicano (Somex) en la región noreste, y fue consejero y comisario de varias instituciones bancarias. Fue tío de Manuel L. Barragán Morales, quien hasta el 2019 fue presidente del Consejo de Administración de Arca Continental.