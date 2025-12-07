Cae confianza de los consumidores

CIUDAD DE MÉXICO.- La confianza de los consumidores se desplomó durante noviembre, cuando se celebró la campaña de descuentos de El Buen Fin.

El indicador que mide esta percepción cerró el mes pasado sobre 44.24 puntos, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Significó una disminución de 1.6 unidades frente a octubre de este año y fue su caída más severa desde diciembre de 2021, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

Los resultados reflejan un sentimiento pesimista de las familias, con un particular deterioro en las evaluaciones respecto a la situación económica del país, tanto actual como hacia futuro, comentó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.

"Lo anterior, aunado a factores internos como el enfriamiento del mercado laboral, la debilidad en la dinámica económica interna y la desaceleración de las remesas, podrían limitar el gasto de consumo de los hogares mexicanos destinado a las compras de fin de año".

Pesimismo generalizado

Los cinco componentes que integran el indicador reportaron resultados negativos en noviembre. Los mayores retrocesos se observaron en los que evalúan la situación económica presente y futura del país, con bajas de 2.3 y 2.4 unidades, respectivamente; los índices que evalúan la situación económica presente del hogar con relación a la que tenía hace 12 meses retrocedió 0.9 puntos, y el que mide la expectativa cayó una unidad.

Por su parte, el relativo a la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables bajó 0.8 puntos.

Sin posibilidad de ahorrar

El Inegi y Banxico dieron a conocer los resultados de los indicadores complementarios de la confianza del consumidor de noviembre.

El deterioro de las posibilidades de ahorro, así como una perspectiva pesimista sobre el futuro comportamiento de la inflación, fueron los indicadores complementarios que mayor deterioro registraron en el periodo de referencia. El relacionado con la percepción de la posibilidad actual de ahorrar observó el mayor retroceso mensual, con una baja de 2.9 puntos.