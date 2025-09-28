Aumentan ventas en comercio electrónico

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez son más las PyMEs que se apoyan en el comercio electrónico para crecer sus ventas y ser competitivas. Según la Encuesta Global de Emprendimiento 2025, realizada por GoDaddy, el 54?% de las pequeñas empresas en México operan principalmente en línea, ya sea a través de sitios web, marketplaces o redes sociales.

La venta online no solo les permite mayor alcance de mercado, sino también reducir costos de operación, contar con disponibilidad 24/7 y recolectar datos de clientes, ventajas que se convierten en limitaciones en una tienda física. El comercio electrónico representa una forma distinta de hacer negocios, más ágil y cómoda para los usuarios.

El Estudio de Venta Online 2025, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), señala que el e-commerce ya es parte de la vida de 67 millones de internautas, quienes adquirieron algún producto o servicio en un canal digital durante el último año.





Transacciones digitales al alza

Los hábitos de consumo digital ayudan a trazar el crecimiento del comercio electrónico entre las PyMEs mexicanas. De enero a agosto de este año, estas unidades económicas aumentaron sus transacciones en 90% y su facturación en más de 86%, en comparación con el mismo periodo de 2024, según el informe Radiografía de las PyMEs mexicanas, de Tiendanube.

El reporte detalla que 42% de las ventas online se concentran en tres entidades: Ciudad de México (23%), Jalisco (10%) y Estado de México (9%). Les siguen Nuevo León, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro, con menos del 6% cada uno. De los productos vendidos, 20% corresponde a ropa y accesorios; 17%, a belleza y cuidado de la piel; 5%, a juguetes; y 4% tanto a artículos para mascotas como a objetos deportivos.

"El ecosistema digital de las PyMEs en México crece a pasos gigantes porque los empresarios comprenden mejor el e-commerce. No solo aplican IA y marketing digital, también dominan los medios de pago y entienden la importancia de posicionar su huella digital", comenta Juan Vignart, gerente nacional de Tiendanube México.





Vender, aprender y conectar

Más que una ventana de entretenimiento, las redes sociales son hoy una herramienta clave para vender y crecer. De acuerdo con la Encuesta Global de Emprendimiento 2025, el 82% de los emprendedores las considera fundamentales en su estrategia de ventas, y el 39% ya comercia directamente desde estas. Además, el 63% de los pequeños empresarios las utiliza para aprender sobre la operación de su empresa, por encima de libros, cursos presenciales o herramientas como ChatGPT. Tanto las tecnologías como el ecosistema digital han transformado la manera en que hoy se adquieren productos y servicios. El comercio digital es una oportunidad para que las PyMEs lleguen a más clientes, sin restricciones geográficas o de horario, y crezcan sin tener que abrir múltiples locales.

Las PyMEs representan el 99.5% de las empresas de la región de América Latina y el Caribe, además de que contribuyen con aproximadamente el 60% del empleo productivo formal.