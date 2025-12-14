Seguirá colaboración con el CCE: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la designación de José Medina Mora como líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá diálogo y colaboración con el sector privado. "Hay que trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo", sostuvo.

Medina Mora reaccionó a las declaraciones en EU, de que el T-MEC se negociará por separado. Indicó que esperan acuerdos bilaterales, pero el tratado seguirá siendo trilateral, dijo.