Seguirá colaboración con el CCE: Sheinbaum

Medina Mora reaccionó a las declaraciones en EU, de que el T-MEC se negociará por separado
  • Por: El Universal
  • 14 / Diciembre / 2025 - 11:59 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la designación de José Medina Mora como líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantendrá diálogo y colaboración con el sector privado. "Hay que trabajar en aquello en lo que estamos de acuerdo", sostuvo.

Medina Mora reaccionó a las declaraciones en EU, de que el T-MEC se negociará por separado. Indicó que esperan acuerdos bilaterales, pero el tratado seguirá siendo trilateral, dijo.

