Presentan 38 proyectos de inversión para 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- En la reunión de fin de año con la presidenta Claudia Sheinbaum, los 55 empresarios más importantes de México que conforman el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) presentaron una lista de 38 proyectos de inversión para el 2026.

Además, pidieron a la presidenta apoyarlos a reducir los trámites de dichas inversiones a fin de que se materialicen pronto.

Dijo que los empresarios se comprometieron a invertir con la meta de "que el año que entra se llegue a que las inversiones representen el 25% del PIB y (se les dijo) los necesitamos a todos y todas para lograrlo".

En las más de dos horas de reunión los empresarios plantearon los problemas a los que se enfrentan como la inseguridad, la extorsión, el bajo crecimiento y el aumento de la informalidad, entre otros.

"Ellos pudieron hacer planteamientos de proyectos físicos, yo le diría de permisos, proyectos y problemas. Las tres cosas en las que nos tenemos que enfocar", comentó la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Cader), Altagracia Gómez Sierra.

Dijo que les dieron un documento que contiene "propuestas específicas y los proyectos en los que quieren invertir de infraestructura, que son 38... por ejemplo, nos pasaron también más trámites que desatorarían inversiones".

Gómez Sierra aseguró que entre los problemas que abordaron está el bajo crecimiento económico, el aumento de la informalidad, la baja participación de las mujeres en la economía del país y el incremento de la informalidad.

Expuso que hay muchas ideas y propuestas sobre cómo abordar los temas y por ello se conformaron comités empresariales que permitirán resolver los principales problemas que frenan las inversiones.

Preocupa a empresarios detonar crecimiento en el país

En entrevista al salir del evento, el presidente del Consejo Administrativo de Grupo Coppel, Agustín Coppel Luken, dijo "hay una preocupación compartida de cómo detonar el crecimiento.... tiene México muchos años con un crecimiento muy bajo y pues hay que cambiar esa tendencia y pues no ha sido fácil, entonces, estamos en ese análisis..."

Comentó que sí bien "hay avances en seguridad en muchos frentes que se reconocen se tiene que profundizar más en los temas de seguridad que afectan como al transporte, la extorsión y en los estados de la República que tienen problemas más graves, más profundos que están atendiéndose como en Michoacán, en Sinaloa y los demás".

El presidente de consejo de Kimberly Clark, Claudio X Laporte, dijo que lo que hace falta es "crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Cómo generar crecimiento? ¿Cómo generar la certidumbre y el entusiasmo para tener crecimiento que necesitamos en nuestro país para verdaderamente beneficiar a todos? Y hay varios puntos que se trataron y se va a actuar sobre ellos".

Uno de los tres presidentes de la Comisión Ejecutiva del CMN, Antonio del Valle Perochena dijo que durante la reunión "hablamos del potencial que tiene el país de todo lo que tenemos que hacer en conjunto, iniciativa privada y el gobierno para que este país despegue. Esto es una reunión muy productiva, muy positiva, yo diría muy proactiva también".

Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que esperará a que expire el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Del Valle comentó:"creo que el viaje de la presidenta, de mañana es muy positivo. Esa foto de los tres presidentes de Norteamérica juntos en pro del fútbol, pues es muy positiva".

Afirmó que "el potencial que tiene el país y la región es brutal y eso va a seguir y el tratado del libre comercio va a seguir adelante y en fin, creo que se ve muy bien".

El empresario del grupo Kaltex, Moisés Kalach Mizrahi, dijo que pidieron a la presidenta que no haya impunidad y dijo que hubo diálogo y se planteó el ánimo de invertir.