Diferencias por el TMEC se enquistan entre EU y México

CIUDAD DE MÉXICO.- En la factoría de Ford en Detroit, arropado por líneas de producción y trabajadores estadounidenses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del TMEC. El republicano calificó de "irrelevante" el acuerdo firmado con México y Canadá: "Ni siquiera pienso en el TMEC, quiero que a Canadá y a México les vaya bien, el problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos autos fabricados en Canadá. No necesitamos autos fabricados en México, queremos fabricarlos aquí, y eso es lo que está pasando", declaró el mandatario el martes. Tras las polémicas declaraciones de Trump, su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido la existencia y permanencia del tratado comercial de Norteamérica: "Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, porque hay una integración muy grande", declaró en Palacio Nacional al día siguiente de que Trump despreciara el acuerdo renegociado en su primer mandato.

El dardo de EE UU sobre el TMEC fue lanzado solo un día después de la breve llamada telefónica entre ambos mandatarios. El intercambio solo abordó temas de seguridad. La propia Sheinbaum admitió su frustración por no haber tenido tiempo suficiente para tocar temas comerciales, que quedaron en vilo, un contenido que se abordará en una incierta próxima llamada. Los dichos de Trump en Detroit dejan claro que el mandatario aún ve como un escenario factible la cancelación del TMEC, algo que puso sobre el tablero desde la campaña. Por el contrario, México lucha a contrarreloj para extender la vida del acuerdo comercial, bajo el que se sostiene un intercambio comercial binacional de 800.000 millones de dólares anuales. Desde la óptica mexicana, el acuerdo conlleva más beneficios que desventajas para los tres países firmantes. "Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos, es muy importante para EE UU el tratado comercial", concluyó Sheinbaum, este miércoles en Palacio Nacional.

La dependencia del TMEC es uno de los escasos puntos de coincidencia entre el Ejecutivo y la oposición. "Para México [el tratado] no solo no es irrelevante, para la economía mexicana es de vida o muerte", aseguró el senador Ricardo Anaya, el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la cámara alta. El legislador recordó que el 85% de las exportaciones mexicanas tienen como destino regiones de Estados Unidos y que del acuerdo dependen unos 12 millones de empleos en el país. Incluso, la Embajada de EE UU en México anunció esta semana que destinará 23,4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México, como parte de los compromisos asumidos en el tratado.

A pesar de los amagos de Trump contra el TMEC y la imposición de su Gobierno de aranceles sectoriales contra México, el país latinoamericano sigue siendo el principal socio comercial de los estadounidenses, por encima de China y Canadá. Esto gracias a envíos por casi 448.000 millones de dólares durante los primeros diez meses de 2025.