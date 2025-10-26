Aprueban un candado a coyotaje para evitar retiros por desempleo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes, dijo que el máximo histórico en retiros por desempleo de las Afore se debe a la falsa gestoría o coyotaje, al engañar a los trabajadores a cambio de realizar un trámite que es totalmente gratuito.

De enero a septiembre, los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron 27 mil 850 millones de pesos, cifra 24.1% superior al mismo periodo de 2024, según datos de la Consar.

Solamente en septiembre, los retiros se dispararon 54.5% anual, con un monto de 3 mil 406 millones de pesos.

Para dimensionar el tema, el presidente de la Consar dijo que los retiros de las Afore alcanzaron 31 mil millones de pesos en 2024, de los cuales 20 mil millones se obtuvieron a partir de la falsa gestoría.

Los diputados aprobaron un candado para evitar que los gestores realicen el trámite a nombre del trabajador, ya que, mediante engaños, obtienen el máximo por retiro, de 34 mil pesos y una comisión que alcanza 30%. Sin embargo, aún no se aprueba esta medida en el Senado.

