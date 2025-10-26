Cerraron 136 periódicos en EU en el último año

ESTADOS UNIDOS.- Unos 136 periódicos en Estados Unidos cerraron en el último año, los desiertos informativos se están expandiendo y el tráfico a los sitios web de los principales periódicos del país ha disminuido notablemente en esta década, según un informe emitido el lunes que pasa apuros para generar esperanza entre el atribulado sector de las noticias.

Aunque algunos emprendedores están lanzando sitios de noticias digitales —a menudo respaldados por filantropías—, estos no han surgido a un ritmo que compense las pérdidas, apuntó el informe de la Universidad Northwestern.

Analizar el sector con una perspectiva aún más amplia es todavía más preocupante. Desde 2005, el número de periódicos publicados en Estados Unidos ha disminuido de 7.325 en ese año a 4.490 ahora, según el informe Medill State of Local News. La circulación diaria de periódicos, que a principios de siglo promediaba entre 50 y 60 millones de personas, ahora se sitúa en poco más de 15 millones.

Aproximadamente 365.460 personas trabajaban en periódicos en 2005, y ahora ese número ha bajado a 91.550, agregó el informe. Hace dos décadas, el 71% de los periodistas laboraban en periódicos, y ahora sólo el 29% de los casi 42.000 periodistas en activo están en periódicos.

El número de periódicos que han cerrado en Estados Unidos en el año más reciente es similar al de los últimos tiempos. La diferencia es que la mayoría de los periódicos que cerraron el año pasado no fue debido a consolidaciones efectuadas por grandes cadenas, sino porque propietarios independientes de larga data se dieron por vencidos, como por ejemplo el Wasatch Wave en Utah y el Aurelia Star en Iowa, señaló el informe.

“Es muy desalentador”, lamentó Tim Franklin, presidente de noticias locales en la Escuela Medill de Northwestern. “La parte desalentadora de ello es que estos son el tipo de propietarios que queremos conservar”.

Aunque ha habido un incremento de nuevos sitios digitales, la gran mayoría ha sido en áreas urbanas o suburbanas, lo que ha profundizado la crisis de noticias en áreas rurales. Se calcula que 50 millones de estadounidenses viven en condados sin fuentes de noticias locales o con sólo una, agregó el informe.

Maryland, Nueva Jersey, Maine, Hawai y Ohio han sufrido el mayor porcentaje de cierres de periódicos.

De los 100 periódicos más grandes de Estados Unidos, sólo 61 imprimen ediciones siete días a la semana, señaló Northwestern. Dieciocho publican cuatro días a la semana o menos; el New Jersey Star-Ledger sólo es digital, y el Atlanta Journal-Constitution informó que dejará de ser impreso a fin de año.

El tráfico a los sitios en línea de esos 100 periódicos principales ha caído 45% durante los últimos cuatro años. En parte, eso se debe a incrementos en las cifras debido a personas que buscaban información durante la pandemia de COVID-19. Pero el hecho de que Facebook no le haya dado prioridad a las noticias locales, y el auge de la inteligencia artificial generativa en los motores de búsqueda, también han alejado a las personas de los sitios de noticias, observó Zach Metzger, director del Proyecto de Noticias Locales.

Filántropos como el grupo Press Forward han intentado apoyar a las salas de redacción. Pero Franklin indicó que se necesita más impulso detrás de medidas públicas que antes eran impensables, como créditos fiscales o préstamos.

Algo aún más aterrador para los periodistas es la idea de que las nuevas generaciones están creciendo sin el hábito de seguir las noticias, particularmente para sus propias comunidades. Pero hay cierta evidencia de que ese no es el caso, agregó Franklin.

Northwestern realizó una encuesta a consumidores del área de Chicago recientemente y encontró que el 85% indicó que consume noticias locales al menos una vez a la semana, y la mitad lo hace a diario, señaló. Simplemente están recurriendo a diferentes formas de encontrarlas: las búsquedas en teléfonos celulares son la forma en que los jóvenes dicen que encuentran noticias con más frecuencia. Los influencers en sitios como TikTok e Instagram también se están volviendo más populares, aunque muchos de ellos se concentran en noticias nacionales.

“Las noticias locales significan cosas diferentes para diferentes personas”, expresó Franklin. “El sector de las noticias necesita reconocer los vastos cambios en cómo las personas están consumiendo noticias y adaptar sus informes para encontrarse con las personas donde están”.