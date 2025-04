´Se lleva´ con usuarios el ChatGPT

MONTERREY, NL.- Algunos usuarios de ChatGPT han notado un fenómeno extraño recientemente: ocasionalmente el chatbot se refiere a ellos por su nombre mientras resuelve problemas, a pesar de que no le han dicho cómo llamarlos, reporta el sitio TechCrunch.

Señala que las opiniones son diversas ya que, por ejemplo, el desarrollador de software y entusiasta de la IA Simon Willison, calificó la función de "inquietante e innecesaria", y otro desarrollador, Nick Dobos, dijo que la "odiaba".

TechCrunch anota que en la plataforma "X" se pueden encontrar decenas de usuarios confundidos y recelosos del comportamiento de ChatGPT al usar su nombre de pila.

"Es como si un profesor no dejara de llamarme, jajaja", escribió un usuario. "Sí, no me gusta".

No está claro cuándo exactamente se produjo el cambio ni si está relacionado con la función mejorada de "memoria" de ChatGPT, que permite al chatbot usar chats anteriores para personalizar sus respuestas, indica TechCrunch.

Refiere que algunos usuarios de X afirman que ChatGPT empezó a llamarlos por su nombre a pesar de haber desactivado la memoria y las opciones de personalización.

La semana pasada, el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, insinuó que los sistemas de IA que "te conocen a lo largo de tu vida" se volverán "extremadamente útiles y personalizados", pero a juzgar por esta última ola de reacciones, no todos están convencidos.

Los nombres transmiten intimidad, pero cuando una persona -o un chatbot, según sea el caso- usa un nombre con frecuencia, éste da la impresión de ser falso.

"Usar el nombre de una persona al dirigirse a ella directamente es una poderosa estrategia para desarrollar relaciones", señala un artículo publicado por la Clínica Valens, especializada en psiquiatría y con base en Dubái.

"Denota aceptación y admiración. Sin embargo, un uso indeseable o extravagante puede considerarse falso e invasivo", apunta.