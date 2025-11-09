Fallan CFE y Starlink en programa de internet: ASF

CIUDAD DE MÉXICO.- CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, así como Starlink, empresa que encabeza Elon Musk, fallaron en la proveeduría de internet del gobierno federal a comunidades remotas, de acuerdo con un informe individual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"En el último cuatrimestre de 2024, el proveedor reportó un total de 7 mil 595 sitios instalados, de los cuales 2 mil 990 equipos, es decir, 39.4%, estaban fuera de servicio o pendientes de activar; por lo anterior, los equipos inactivos no cumplieron el objetivo de su contratación; además, no se contó con información para distinguir los sitios que correspondían a terminales inactivas y aquellos con intermitencias por fallas en el servicio. Cabe señalar que los pagos autorizados fueron por los sitios reportados como activos", reveló el informe.

En octubre de 2023, mediante un concurso abierto, la CFE adjudicó el contrato CFETEIT-CA0069-2023 a Starlink Satellite Systems México, para el servicio de conectividad de internet satelital órbita baja y adquisición de su equipo asociado, para la Partida 1, por un máximo de mil 805 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 254 millones de pesos el año pasado.

En el reciente documento, la ASF comunicó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en la CFE, o su equivalente, realice las investigaciones y, en su caso, comience el procedimiento administrativo por las presuntas irregularidades de las personas servidoras públicas.

El documento señala que, en la gestión de estos funcionarios en el contrato número CFETEIT-CA-0069-2023 "Servicio de conectividad de Internet satelital órbita baja y adquisición de su equipo asociado para la partida 1" se omitieron formular, diseñar, administrar y establecer mecanismos de control para el seguimiento del avance y cumplimiento del proyecto de conectividad de internet satelital en varios puntos públicos prioritarios en zonas rurales.

Lo anterior, toda vez que no se elaboró ni formalizó un análisis técnico que definiera la cantidad de sitios y comunidades objeto de la prestación del servicio.

Al cierre de 2024, de los 10 mil equipos adquiridos, mil 776 permanecían en resguardo en el almacén sin un plan para activar y realizar el despliegue de los equipos para proporcionar los servicios de internet en puntos de atención prioritarios, en incumplimiento de diferentes leyes, y regulaciones del sector.