Exageraría EU al intervenir en contra de cárteles: CCE

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, aseguró que sería una exageración la posibilidad de que Estados Unidos realice una intervención militar en contra de los cárteles, como lo informó el New York Times.

Al salir de una reunión con el Embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, el líder empresarial aseguró que el tema no se tocó en la charla que sostuvieron y que, al contrario, el clima fue de cordialidad.

"No he escuchado eso (de una posible intervención ) y además no pienso que sea eso, se me hace una exageración... al contrario, hay una cordialidad y toda la disposición. Entre los dos presidentes hay una cordialidad muy buena. Cuando se ponen tensas las cosas, entra la llamada de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) con el Presidente (Donald Trump ) y siempre se logran cosas.

"No vemos por ningún lado nada de eso, al contrario, hay un buen diálogo, hay preocupaciones, algunos retos, pero más oportunidades", consideró.

Comentó que a la reunión asistieron líderes de diversos sectores como el acero, bancos, aluminio y automotriz.

"Hablamos mucho de que México es complementario y además, como región, somos la más importante económicamente y comercial del mundo", subrayó.

Añadió que cada uno de los sectores intervinieron y están dialogando con sus contrapartes en Estados Unidos.

"Una reunión muy cordial, el Embajador dijo que quiere seguir reuniéndose", afirmó.

Adelanto que al momento se está planeando un viaje junto con funcionarios del Gobierno a Washington, antes de que se cumpla el plazo de 90 días que otorgó el Presidente Donald Trump, para la imposición de aranceles.