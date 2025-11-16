Inmovilizan operaciones financieras de empresas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las unidades de inteligencia financieras de México y Estados Unidos (UIFF y FinCEN) realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico, informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También procedió en contra de las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

Lo anterior, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro de EU.

Derivado de lo anterior, la UIF ya presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la dependencia en un comunicado.

La SHCP refirió que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas.

Mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

Indicó que el análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.

Afirmó que con esas acciones se reafirma el compromiso de México con la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral en materia de inteligencia financiera y de seguridad internacional.

También para proteger la integridad del sistema financiero, combatir actividades de lavado de dinero y consolidar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.