Arancel a camiones podría afectar la industria: Llerenas

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación de un arancel estadounidense del 25% a camiones pesados ensamblados en México podría tener afectaciones a dicha industria, aunque no se espera que cierren firmas del sector, aseguró el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas.

En entrevista, el funcionario dijo: "Seguramente habrá afectaciones del mercado, vemos difícil que alguien cierre porque la productividad en mano de obra y logística son mejores".

Aunque, explicó que aún no se conocen el texto oficial del arancel que se anunció hace unos días, por parte del presidente Donald Trump, comentó que hay una alta posibilidad de que el arancel solamente aplique a aquella parte del camión que no se elaboró en Estados Unidos, es decir, lo que no tiene contenido estadounidense, tal y como se hizo con los automóviles que se exportan de México al mercado americano.

Durante la Convención Nacional 2025 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Vidal Llerenas explicó que cuando se aplicó el arancel de 25% a automóviles no se fue ninguna industria, pero sí se movieron líneas de producción, "puede ser que se hayan movido de producción o que alguna línea de producción se vea afectada, pero ni de lejos estamos a que una compañía de autos se haya movido, a pesar de todo, a pesar de todos los problemas".

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, dijo que si se va a cobrar 25% a camiones y éstos cumplen en alrededor del 60% con la regla de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ello significará que solamente lo que no es estadounidense pagará arancel, lo que puede significar alrededor de 12%.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Rogelio Arzate, dijo que alrededor del 50% del contenido de un vehículo pesado es estadounidense.

Explicó que los camiones ensamblados en México sí cumplen con la regla de origen porque es de 64%, si se suma el contenido estadounidense al 14% mexicano.

Agregó que "cumplimos cabalmente, nadie exporta fuera del T-MEC", dijo que solamente el 2% es de contenido de china y el 34% de Europa, Sudamérica y Brasil.

Dijo que las exportaciones de camiones de México a 14 países registran una caída de 25.8% de enero a agosto de 2025, con respecto al mismo período del año pasado.