Registra Wall Street su peor día en 3 semanas

NUEVA YORK.- Más caídas en las estelares acciones de inteligencia artificial el viernes provocaron que la Bolsa de Valores de Nueva York descendiera de sus alturas récord.

El S&P 500 bajó 73,59 puntos, o 1,1%, a 6.827,41 desde su máximo histórico, en el que fue su peor día en tres semanas. La debilidad de las acciones tecnológicas arrastró al compuesto Nasdaq con una caída de 398,69, o 1,7% —la mayor en el mercado—, para cerrar en 23.195,17, y el promedio industrial Dow Jones retrocedió 245,96 puntos, o 0,5%, con lo que se ubicó en 48.458,05, luego de que el día anterior estableció su propio récord.

Broadcom arrastró al mercado al desplomarse 11,4%, pese a que la compañía de circuitos integrados reportó una mayor ganancia para el último trimestre de lo que los analistas tenían previsto. De todas formas, éstos consideraron que la empresa tuvo un desempeño sólido, y su director general Hock Tan indicó que un excelente crecimiento del 74% en los ingresos de semiconductores de IA ayudó a liderar el camino.

Pero a los inversionistas podrían preocuparles algunas de las previsiones financieras de Broadcom, incluido cuánto beneficio puede obtener de cada dólar que gana. Esta destacada empresa de inteligencia artificial también podría haber perdido impulso luego de que, hasta el viernes, sus acciones han registrado un incremento de 75,3% en lo que va del año, más del cuádruple de las ganancias del S&P 500.

La caída de Broadcom se sumó a las preocupaciones sobre el auge de la IA que surgieron un día antes. Fue entonces cuando Oracle se desplomó casi 11%, pese a que también informó de una mayor ganancia para el último trimestre de lo que los analistas esperaban.

Persisten las interrogantes sobre si todo el gasto que Oracle está haciendo en tecnología de IA producirá el tipo de beneficios que justifiquen el gasto, y cómo hará el gigante tecnológico para financiarlo. Tales dudas están afectando a la industria de la IA en general, incluso cuando continúan fluyendo hacia ella muchos miles de millones de dólares.

Broadcom fue el mayor lastre para el S&P 500 el viernes, seguido por Nvidia. La compañía de chips —que se ha convertido en el símbolo del auge de la IA— cayó 3,3%, mientras que Oracle descendió otro 4,5%.

El mercado de valores también sintió cierta presión por parte del mercado de bonos, donde el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4,14% a 4,18%. Los rendimientos más altos en este sector pueden desalentar a los inversionistas a pagar precios altos por acciones y otras inversiones, especialmente cuando los críticos dicen que ya parecen demasiado caras.

La mayor ganancia en el S&P 500 provino de Lululemon Athletica, que saltó 9,6% después de reportar mejores ganancias e ingresos para los tres meses que concluyeron el 2 de noviembre de lo que los analistas tenían previsto. También indicó que su director general, Calvin McDonald, planea renunciar a finales de enero tras verse bajo presión para incrementar los ingresos.