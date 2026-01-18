Alerta por destrucción de empleos en sectores clave

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo financiero BBVA advirtió que el año pasado la debilidad del empleo formal se explicó por la destrucción de puestos de trabajo en sectores clave.

Detalló que, de acuerdo con cifras del IMSS, el sector agropecuario lleva 28 meses consecutivos con tasas anuales negativas y cerró 2025 con una contracción de 3.9%.

En el caso de la manufactura, el principal motor del empleo formal registró tasas negativas durante todo el año y concluyó con una caída de 2.1%.

El grupo financiero indicó que la industria de la construcción profundizó su deterioro, al arrastrar 16 meses consecutivos con tasas anuales negativas, despidiendo 2025 con una contracción de 2.3%.

En contraste, expuso que el sector de servicios mostró mayor resiliencia, aunque cerró 2025 con un crecimiento de 1.6%, por debajo de las tasas observadas en años previos.

En el análisis regional, BBVA explicó que más de la mitad de las entidades federativas registraron pérdidas de empleo en 2025.

Destacó que la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala presentaron los mayores avances, aunque estos resultados podrían estar influidos por la formalización de trabajadores de plataformas digitales.

BBVA agregó que la región sur presentó un deterioro generalizado del empleo, con todas sus entidades en terreno negativo, sobresaliendo Oaxaca, al sufrir una caída de 1.3%.

Indicó que, al restar la inflación, el salario de los trabajadores afiliados al IMSS se elevó 3.1% al cierre de 2025, aunque con una desaceleración gradual.

Señaló que la masa salarial aumentó 4.4% al descontar la inflación, impulsada por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, pero que, al excluir este efecto, el avance fue de 3.4%.

En general, el empleo formal creció 1.3% el año pasado, equivalente a 213 mil puestos afiliados, aunque, al descontar la incorporación de trabajadores de plataformas digitales que no implicó la creación de nuevas plazas, la generación neta fue de 72 mil nuevos puestos.

Este desempeño, indicó, es el más bajo desde 2010, con excepción de 2020, y confirma el bajo dinamismo de la economía mexicana.

FALTA INVERSIÓN

El BBVA señaló que la debilidad del empleo está estrechamente vinculada a la contracción de la inversión productiva.

Detalló que, con base en la información más reciente disponible a octubre, la formación bruta de capital fijo registró una caída de 5.8% al quitar la inflación, mientras que el componente de maquinaria y equipo presentó una contracción de 10.3%, reflejando un entorno de cautela del sector privado.

BBVA agregó que esta situación se refleja en los indicadores de confianza empresarial que publica el Inegi, en el que el componente "momento adecuado para invertir" se ubicó en 35.8 puntos, por debajo del umbral de 50 y lleva 151 meses consecutivos en terreno pesimista.