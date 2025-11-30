Banco Sabadell nombra a José Iragorri en México

MÉXICO.- En medio de una rotación interna en Banco Sabadell tras la dimisión del consejo David Martínez Guzmán, la entidad ha enviado a su CEO mexicano Albert Figueras a dirigir la Red en España y ha colocado en su lugar a José Iragorri. "Después de más de 2 años en nuestro país, Figueras asumirá el cargo de director de Red en Banco Sabadell España; mientras que la entidad en nuestro país será liderada por Iragorri, actual subdirector de Corporate & Investment Banking", han indicado en un comunicado. Iragorri tomará el timón de la entidad, que bajo el mandato de Figueras consiguió cerrar el tercer trimestre de 2025 con una utilidad de 1.010 millones de pesos, un 27,8% más respecto al mismo periodo de 2024.

Figueras, quien llegó para dirigir la entidad bancaria en México en 2023, fue el máximo responsable del negocio de empresas en España. Ahora regresa después de que la aprobación del Consejo de Administración de Banco Sabadell para asumir la Dirección de Red del Grupo para coordinar la estrategia comercial de las direcciones territoriales a partir del 1 de febrero de 2026. "Albert Figueras conoce muy bien la forma de hacer banca de Sabadell y estamos convencidos de que contribuirá de forma clara a cumplir nuestro reto de ser el mejor banco de España", ha indicado el consejero delegado, César González-Bueno.

El liderazgo de la filial en México lo asumirá José Iragorri, quien venía desempeñándose como subdirector General de Corporate & Investment Banking (CIB). Antes de llegar a Sabadell, curtió su presencia en las entidades financieras con 10 años en CitiBanamex y 13 años en HSBC México. "José Iragorri es la persona idónea para tomar el timón de Banco Sabadell México. Su profundo conocimiento del mercado local, su amplia trayectoria en el sector financiero mexicano y su visión estratégica aseguran la continuidad en el crecimiento y el éxito de la entidad. Dejo la dirección en las mejores manos", ha destacado Figueras en su despedida.

El cambio se produce inmediatamente después de que David Martínez Guzmán, el consejero mexicano díscolo de Banco Sabadell y su mayor accionista individual, presentara su dimisión tras haber discrepado públicamente con el resto de la cúpula del banco sobre la opa hostil del BBVA antes de que esta fracasara finalmente, entre ellos González-Bueno. El BBVA finalmente obtuvo una aceptación del 25%, muy por debajo del objetivo mínimo que se había marcado, en el 50% del capital.