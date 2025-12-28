Autoriza Hacienda reestructura en Intercam

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una reconfiguración que modifica la estructura de Intercam, al aprobar la incorporación de Banco Autofin México como integrante del grupo financiero y, de manera simultánea, avalar la separación de Intercam Banco.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalló que la operación contempla una escisión de la sociedad controladora del grupo financiero, sin que ésta se extinga, con el objetivo de crear una nueva sociedad que será accionista mayoritaria y ejercerá el control de Intercam Banco.

Hacienda precisó que, a consecuencia de este proceso, se avala la salida de Intercam Banco como integrante del grupo, así como la incorporación de Banco Autofin México como nueva entidad participante.

La secretaría, que encabeza Édgar Amador, subrayó que estos movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano.

La reestructura se da en un contexto marcado por los señalamientos realizados en junio pasado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa de presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a grupos criminales.

Por estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera temporal la administración de Intercam Banco, con el argumento de preservar la estabilidad de la institución y proteger a los ahorradores.

En su momento, tanto la institución como sus directivos rechazaron los señalamientos y afirmaron cumplir con la regulación.

Sin embargo, el golpe reputacional por el señalamiento de las autoridades estadounidenses mermó a las tres financieras, que bajo la supervisión de los reguladores mexicanos comenzaron un proceso de venta de activos y carteras.

En agosto, Kapital Grupo Financiero, que previamente había adquirido Banco Autofin México, concretó la compra de Intercam Banco como parte de un proceso de reorganización de sus negocios.

La operación incluyó el traspaso de activos, pasivos y operaciones del banco, excepto la licencia.

Con la operación, Kapital Bank se constituyó como un nuevo grupo financiero en el país, con enfoque en el crédito a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

DATOS

La operación incluyó el traspaso de activos, pasivos y operaciones del banco, excepto la licencia, operación que contó con el aval de las autoridades mexicanas.



