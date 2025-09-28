Avala Claudia Sheinbaum compra de banca Banamex

Avala Claudia Sheinbaum compra de banca BanamexLa Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positiva la compra de Banamex por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo, tras el acuerdo alcanzado con Citigroup.
La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positiva la compra de Banamex por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo, tras el acuerdo alcanzado con Citigroup.
"Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento, y yo considero que es una muy buena, una buena noticia", señaló.
Tras comentar que fue informada con un día de anticipación sobre la transacción, la mandataria federal consideró que Banamex quedará en buenas manos, ya que Chico Pardo es un empresario con una buena reputación.
EL MAÑANA RECOMIENDA